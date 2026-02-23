亞馬遜砸120億美元 在路易斯安納州建資料中心

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜宣布將在路易斯安納州投資120億美元興建資料中心，強化AI基礎設施布局。(路透)
電商巨擘亞馬遜（Amazon）宣布，將投資120億美元在美國路易斯安納州興建資料中心。這座位於該州西北部的資料中心園區，預計將創造540個全職工作職缺，並帶動怉括電工與暖通空調技術人員在內的支援性工作機會。

亞馬遜表示，將承擔此項目的100%建設成本，並與西南電力公司合作，確保所需電力基礎設施到位。

為因應人工智慧軟體、晶片等基礎設施的強勁需求，亞馬遜近期大幅提高資本支出。公司本月發布財報時預估，今年資本支出將達2,000億美元，遠高於2025年的1,310億美元。消息公布後股價走低，今年來已下跌9.4%，周一再跌2.3%至205.27美元。

隨著人工智慧帶動對晶片與相關基礎設施需求升溫，科技業今年合計承諾資本支出至少6,300億美元，但市場日益憂心AI熱潮可能形成泡沫。此外，資料中心對電網造成壓力及大量用水需求，也引發部分社區反彈。

對此，亞馬遜表示，將設立4億美元基金，用於改善當地水利基礎設施，以抵銷設施可能帶來的影響，並強調僅將水用於冷卻及其他必要用途。

針對此筆120億美元投資是否屬於本月公布的2,000億美元資本支出計畫之一，亞馬遜發言人表示，公司經常在聯邦、州及地方層級宣布投資案，相關投資通常會在多年內陸續進行。

亞馬遜 人工智慧 路易斯安納州

