做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

SpaceX執行長馬斯克 把在太空 興建資料中心列為優先目標，但OpenAI執行長奧特曼 直言，這個想法「很荒謬」。他認為，由於成本和維修仍有很大的阻礙，至少在現階段，這仍屬幻想。

奧特曼20日在印度新德里接受當地媒體訪問時表示，「老實說，依目前情況來看，把資料中心放到太空是荒謬的」。

奧特曼說，軌道資料中心或許「到了某天會有合理性」，但發射成本高昂、太空維修晶片困難等因素，仍是難以克服的障礙，「軌道資料中心在2030年前，不會有大規模的重要性」。

馬斯克肯定不會同意這個想法。他去年12月在xAI全員會議上說，軌道資料中心是他的最新目標。

SpaceX本月稍早也表示，該公司目標是發射「由100萬顆衛星組成的軌道資料中心」，並已開始招募工程師推動相關計畫。馬斯克指出，SpaceX收購xAI將有助加速部署軌道資料中心。

儘管奧特曼抱持懷疑態度，其他科技領袖正競相布局太空資料中心。Google去年11月公布的逐光者計畫（Project Suncatcher），便是以此為目標。Google執行長皮伽表示，最快有望於2027年開始打造太空資料中心，將以太陽能為動力。