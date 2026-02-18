Fed官員暗示：AI恐帶來升息壓力

聯準會（Fed）數名官員近來暗示，人工智慧（AI ）有助推動生產力成長，但可能導致中性利率 上升，給利率帶來上行壓力。此觀點與川普 政府及其提名的下任聯準會主席人選意見相左。

聯準會理事巴爾（Michael Barr）17日在紐約一場演講表示：「我預計AI榮景不太可能成為降低政策利率的理由。」副主席傑佛森（Philip Jefferson）本月稍早也在一場演說中指出，「在其他條件不變的情況下，生產力持續加速成長可能導致中性利率上升，至少暫時會是如此。」

巴爾更指出，利率應保持穩定，直到看到更多反映通膨率向2%目標邁進的跡象，「基於當前狀況和掌握的數據，在我們評估新數據、不斷演變的前景以及風險平衡之際，一段時間內維持利率穩定可能是合適的」。

然而，已獲川普提名Fed下任主席的華許，則與財長貝森特等川普政府官員站在同一邊，認為AI將催動生產力飛升，生產力提高將降低生產成本，進而壓低通膨，因而支持降低利率。

巴爾在最新演說中列舉多項理由，解釋結論未必如此。他指出，AI應用需要更大規模的企業投資，因此將推高資金需求，並對利率形成上行壓力；與此同時，由於預期實質薪資成長會更強勁、終身收入更高，家庭儲蓄意願將下降，這也對利率構成上行壓力。

今年無決策投票權的舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）17日稍晚在加州的一場活動後也說，在「標準模型」中，AI帶動生產力加速成長，卻也將導致中性利率提高，因為「投資需求相對於儲蓄供給會上升」。她同時強調，需要審慎看待AI對中性利率的影響。

她說，儘管目前尚無太多跡象顯示AI正從根本上改變美國經濟，但決策者必須對新科技將產生影響的徵兆，保持開放態度。