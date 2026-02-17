輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

我的頻道

中央社17日即時報導
雖然輝達從未公布對Meta的銷售數字，但業界普遍認為，Meta是輝達上一會計季度的四大客戶之一；此四大客戶貢獻輝達營收的61%。(路透)
AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，已與Meta Platforms簽訂一項多年合約，將銷售數百萬顆人工智慧（AI）晶片，包括與英業達（Intel）及超微半導體（AMD）產品競爭的中央處理器。

輝達並未透露合約金額，但表示內容涵蓋現有的Blackwell晶片，以及即將上市的Rubin AI晶片，另外也包括其Grace與Vera中央處理器的獨立安裝。

輝達自2023年起推出這些基於Arm Holdings技術的中央處理器，作為AI晶片的輔助。此次宣布則顯示，輝達有意將這些處理器，推進至運轉AI智慧代理等新興領域，以及資料庫等日常技術任務所需的處理器市場。

輝達公布這項消息之際，正值Meta研發自家AI晶片，並與Google洽談租用張量處理單元 (TPU) 來執行AI工作。

輝達超大規模與高效能運算部門總經理巴克（Ian Buck）表示，輝達的Grace中央處理器已證明，在運算資料庫等一些常見任務時，其電力功耗可以降低一半，而下一代Vera處理器有望提升更大效能。

巴克說：「VMeta 已經有機會試用 Vera，並運轉部分工作負載，結果非常看好。」

雖然輝達從未公布對Meta的銷售數字，但業界普遍認為，Meta是輝達上一會計季度的四大客戶之一；此四大客戶貢獻輝達營收的61%。

路透社報導，半導體與科技產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）指出，輝達此次特別強調這項合作，顯示公司不僅穩住了與Meta的大型業務，並且中央處理器晶片業務正在穩步成長。

