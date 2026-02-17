我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界日報50周年登上時報廣場 賀歲迎馬年 向全球華人送上祝福

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

BofA每月調查顯示 全球經理人普遍看貶美元

編譯任中原／綜合外電
美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告顯示，目前經理人對美元看貶的程度達到十多年來之最。（路透）
美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告顯示，目前經理人對美元看貶的程度達到十多年來之最。（路透）

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告顯示，目前經理人對美元看貶的程度達到十多年來之最，主因美元受到美國決策不可預測的傷害；基金經理人持有的美元部位已降到比去年4月川普大幅提高關稅時還低的水準，且至少是2012年以來最低。

美元對一籃主要貨幣去年貶值9%，今年來再貶1.3%，目前在4年來最低點附近徘徊。CME集團的選擇權數據顯示，今年來美元空單部位一直高於多單。

經理人指出，美元貶值反映的是年金基金等真實貨幣投資者亟欲對美元跌勢進行避險，或是降低美元資產的曝險部位。先鋒基金全球利率主管哈拉姆表示，「過去一年來的動盪，令許多人自問對美元資產的避險比率是否太低」；投資人重新評估美元配置與避險部位，是最近美元貶值的「關鍵性推力」。

摩根大通全球固定收入、匯率與商品國際投資長史迪尼表示，「我們仍預期美元處於走軟的大環境」，而小摩近周來已經建立美元空單部位。儘管目前美國利率仍高於歐元區及日本等主要經濟體，但交易商預料此一差距將縮小，並預期聯準會（Fed）今年將降息2碼，而且美元「套利」交易的優勢將隨著時間而消退」。

對於川普提名華許為Fed下任主席，BofA分析團隊強調，「這並不能解釋成美元需求將增加，或對美國資產將恢復樂觀看法」。

經理人並認為元月美元貶值，是因為格陵蘭危機所致。施羅德集團多種資產經理人豪德瑞表示，「更羽外國的美元持有人已經將資金撤回國內」。另外華府去年支持阿根廷披索對美元匯率，以及元月曾查詢美元／日圓匯率，已令經理人擔心美國可能計劃使美元貶值」；而查詢匯率令市場「非常認真」地預期美─日可能聯手干預匯市。

世報陪您半世紀

匯率 利率 川普

上一則

上季經濟疲弱…復甦難？日圓匯率再重貶0.6% 長債續跌

延伸閱讀

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調
華許掌Fed 市場推演2情境 可能規範QE限於真正緊急狀況

華許掌Fed 市場推演2情境 可能規範QE限於真正緊急狀況
川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%
華許AI催動降息說 美經濟學者搖頭

華許AI催動降息說 美經濟學者搖頭

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代