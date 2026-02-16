我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電。（美聯社）
消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電。（美聯社）

消息指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格低於1,000美元。這款筆電不同於其他蘋果筆電，未採用M系列晶片，改為搭載iPhone處理器，但仍將維持鋁製外殼，要搶攻教育與商業用戶。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，平價款MacBook代號為「J700」，將使用iPhone處理器，而非M系列晶片。而且相較於MacBook Air或MacBook Pro，這款新品螢幕較小、不到13吋。儘管新品價格較低，仍將採用鋁製機殼，而非塑膠外殼。蘋果為了繼續使用鋁製機殼，研發新製程。製作速度更快、也更有成本效益。

蘋果將鎖定學生與企業用戶行銷平價筆電。新品將有繽紛色彩，不同於MacBook Air或MacBook Pro的低調用色。蘋果在過去一年來，測試了淡黃、淡綠、粉紅、藍色、以及經典銀和深灰色，但未必所有顏色都會上市。葛曼估計，蘋果最快3月發布此一新品。

除此之外，蘋果將推出新款的MacBook Pro和MacBook Air。而新iPad也有望在不久後問世，iPad Air將有新的入門款，今年還預料將發布搭載OLED螢幕的iPad mini。

葛曼並說，今年的蘋果新智慧手機，名為iPhone 18 Pro和18 Pro Max，表示與去年的iPhone 17相比，只有微幅幅整。但這不代表iPhone 18沒有重大升級，新品相機將導入可變光圈（variable aperture）、且搭載速度更快的A20處理器。

而且新智慧機將配備首款蘋果自製modem晶片「C2」，性能足以取代iPhone高階機種使用的高通晶片。然而，今年發表會的焦點，可能不在iPhone，而是蘋果首次推出的折疊手機。

世報陪您半世紀

iPhone iPhone 17 高通

上一則

電價暴漲 川普顧問納瓦羅：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

下一則

記憶體價格漲勢預估年後不止 供應短缺正釀成全球產業危機

延伸閱讀

印度AI峰會聚焦晶片治理 規畫全新「數據城」

印度AI峰會聚焦晶片治理 規畫全新「數據城」
蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價
料理功夫/平平安安 蘋果香菇雞湯飲

料理功夫/平平安安 蘋果香菇雞湯飲
Siri測試卡關 新功能恐遲到

Siri測試卡關 新功能恐遲到

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡