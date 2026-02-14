美就業大好為何美元軟趴趴？因這股力量激勵成長卻貶抑美元

美國1月非農就業人數激增13萬人，遠超出預期，激勵美國公債殖利率挺升，美元卻仍疲軟，凸顯出美元走勢如今已和經濟基本面脫鉤，變得隨川普2.0政治肥皂劇起舞。（路透）

美國1月非農就業人數激增13萬人，遠超出預期，激勵美國公債殖利率 挺升，美元卻不見起色。分析師指出，這凸顯美元走勢已和經濟基本面脫鉤，如今變得隨政治肥皂劇起舞。

以往，美元作為全球首要準備貨幣 ，是升是貶一向反映經濟基本面因素，例如經濟成長步調、利率預期的轉變等。但如今，這種相關性已瓦解，從本周市場反應可見一斑。

本周三發布的報告顯示，美國1月非農就業人數淨增13萬人，約比經濟學家的共識預測多出一倍。美國2年期公債價格小跌，殖利率攀升，反映投資人對今年美國利率預期稍微提高。

其他因素不變下，照理說殖利率升高，會連帶推升美元，因為利率升高通常使美元更有吸引力。但這回美元卻欲振乏力。

美元與經濟基本面脫鉤 改隨政治動向起舞

布魯金斯研究所高級研究員布魯克斯說：「美元疲軟，從利率變動來看，這相當令人驚異。我認為，這是相關性（correlation）轉變的跡象，聯準會（Fed）愈來愈被視為政治化，導致市場竟在數據強勁時賣出美元。」

自年初以來，分析師紛紛調高對今年美國經濟成長預測，從大約2%上調至2.4%，料定川普 2.0會在11月期中大選前祭出寬鬆政策刺激經濟。與此同時，其他先進經濟體表現平平，導致美國公債與其他先進國公債殖利率之間有一段差距，往常這種利差也指向美元走強。

然而，追蹤美元對一籃主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）今年來卻不漲反跌，年初迄今已下跌約1.7%。雖然跌幅不深，但往常的「相關性」變得分道揚鑣，顯示投資人對驅動美元的主力因素必須改觀。

法國興業銀行（SocGen）分析師團隊在研究報告中強調美元受政治力的影響，而且簡直是一面倒。他們指出，現在，歐元兌美元匯價「不再是對跨大西洋政治風險利差的反應」，「而是幾乎全受美國獨特的不確定性驅動」。

外資盛行「對沖美國」 美元今年仍看貶

川普2.0經濟顧問樂見「弱勢美元」，認為有助美國製造業復興。撇開這種論調正確與否不談，美元匯率受政治力干擾，正持續影響外國投資人看待美國資產的態度。由於退休金基金和其他長期投資人難以戒除投資美股、美債的習慣，唯恐錯失獲利機會，這些外資已另外採取行動應變：藉出售美元規避美元風險，同時繼續買進美國資產，例如美股。

也就是說，全球投資人近來盛行的操作，與其說是「拋售美國」（sell America），不如說是「對沖美國」（hedge America）。但對美元的衝擊是一樣的，而且長此以往，售出美元以規避美元風險的操作愈演愈烈，勢必導致美元更加疲軟，變得幾乎與美國經濟本身的強弱毫不相干。

布魯克斯說：「我們正進入新時代。今年美國成長會很旺，美元卻會向下沉淪。」