Anthropic完成300億美元新一輪籌資 估值翻倍至3,800億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
最新一輪籌資讓 Anthropic 估值較之前幾乎翻倍。（路透）
Anthropic 完成規模 300 億美元的新一輪籌資協議，這家人工智慧（AI）公司含這次募得資金的估值也攀升至 3,800 億美元。這次交易不僅強化了 Anthropic 的實力，也拉近與競爭對手OpenAI的差距。

Anthropic 周四表示，這一輪籌資由新加坡主權財富基金 GIC和 Coatue Management領銜。D.E. Shaw & Co.、Dragoneer Investment Group、億萬富豪投資人提爾（Peter Thiel）的 Founders Fund、Iconiq 及 MGX 共同領投；其他參與者還涵蓋了投資圈的知名業者，從紅杉資本（Sequoia Capital）與 Lightspeed Venture Partners，到大型科技公司輝達（NVIDIA）和微軟（Microsoft）。

這家新創公司幾個月前才募得 130 億美元，最新一輪籌資讓 Anthropic 估值較之前幾乎翻倍。與此同時，競爭對手 OpenAI 也正尋求籌集高達 1,000 億美元的資金，可見投資者正如火如荼地爭奪居於領先AI公司的股權。

正如先前彭博新聞報導，Anthropic 也證實將允許員工按這輪籌資的估值出售持股。

Anthropic 成立於 2021 年，始終將自身定位為專注於安全和負責任的科技開發公司。業務重點集中在利潤豐厚的企業端銷售，涵蓋軟體工程、金融與醫療保健等領域。近幾個月來，營收按年率大幅飆升，去年已突破 90 億美元。該公司周四進一步表示，其年化營收預估值已增至 140 億美元。

Anthropic 財務長拉奧（Krishna Rao）發布新聞稿說：「這輪籌資反映了我們從客戶端看到的驚人需求，我們將利用這筆投資，繼續打造他們所信賴的企業級產品與模型，」

Anthropic 的技術近來震撼全球市場，包括只需極少人力介入即可編寫並除錯軟體的coding agents。本月初，該公司悄悄發布的一款可自動化處理特定法律工作的工具，引發股市連鎖下跌。近日，該公司又推出了一款針對自動化企業任務（包括金融研究）進行優化的新 AI 模型，導致金融服務公司的股價走低。

Anthropic 業績迅速成長，但該公司在支援 AI 開發和大眾化普及的基礎設施上，投入規模也極其龐大。該公司先前曾表示，將斥資 500 億美元在美國興建資料中心，並計劃使用 Alphabet 旗下 Google 價值數百億美元的專業 AI 晶片。然而，這些投資比起OpenAI仍是小巫見大巫，OpenAI承諾在未來幾年內投入超過 1.4 兆美元於 AI 基礎設施。

為了支應這些支出，Anthropic 和 OpenAI 均仰賴有業務往來的大型晶片商和雲端運算供應商的支持，也引發了外界對於「循環交易」支撐產業發展的疑慮。

微軟和輝達先前曾表示，將對 Anthropic 合計投資高達 150億美元。Anthropic表示，這兩家公司已將其中的「一部分」投入本輪籌資。微軟同時也是 OpenAI 最大股東，而輝達預計將在 OpenAI 接下來的籌資中投入 200 億美元。

日本對美5,500億美元投資觸礁 赤澤坦言：首批合作項目仍有極大分歧

