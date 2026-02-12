馬斯克重組xAI團隊 規劃四大核心業務

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克11日宣布重組xAI團隊。 （歐新社）
馬斯克11日宣布重組xAI團隊。 （歐新社）

xAI執行長馬斯克說，共同創辦xAI的兩人本周離職後，他已經對xAI進行組織重組。

馬斯克在周三（11日）公司全體員工會議上宣布，現在xAI重新劃出四大核心技術領域：一為以Grok做為代表的聊天機器人和語音產品；二為程式編碼Coding；三為影音產品Imagine；第四領域是取名Macrohard的AI軟體。

他告訴員工重組計畫後，也在社群平台X上公開會議內容。

馬斯克向員工強調，「最重要的是速度與加速」，「如果你移動得更快，你就會成為領導者。」同時，他也對離開公司的成員表示了感謝。本周xAI兩位共同創辦人Jimmy Ba、吳宇懷（Tony Wu）陸續離職，近期另也有多位員工離開公司。

馬斯克說：「大部分的AI算力將用於理解即時影片的生成，我們預期能成為該領域的領導者。」

馬斯克以及他指派負責四大核心業務的主管們，都一致強調公司正在積極招募人才。

Jimmy Ba和吳宇懷是過去兩年內第五位和第六位離開原崗位的共同創辦成員。之前的四位是，2024年離開的Kyle Kosic，2025年的Igor Babuschkin、Christian Szegedy，上個月則是Greg Yang因病退居二線。xAI是在2023年，由馬斯克等共12人共同創辦。

彭博新聞報導，最近的這波離職潮是發生在xAI與SpaceX合併之後。合併後的新公司估值達到1.25兆美元，且可能有助於緩解xAI的資金壓力。xAI因正在建立資料中心、購買昂貴AI晶片和招募人才，大量燒錢中。

xAI在田納西州曼非斯有一座大型的「Colossus」資料中心，現在計劃擴建。馬斯克去年底就提到，已在當地區購買了第三棟建築，算力將提升至接近2 GW。這項跨越州界延伸至密西西比州的擴展計畫，投資額將超過200億美元。馬斯克周三在會議中稱這座新建築為「Macroharder」，並表示設施將需要1萬至2萬套GB300系統。

馬斯克也透露，公司將為只想使用通訊功能的用戶推出全新的X Chat應用程式。他重申，Grok不會加入廣告。另外，X Money支付平台開發案，則將在未來幾個月內開放給少數外部測試用戶。馬斯克信心滿滿說：「X Money這會是所有的錢要放的地方，會是一個扭轉局面的關鍵。」

