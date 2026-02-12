福特去年銷量首輸比亞迪 預期電動車事業再虧3年

我的頻道

編譯簡國帆／綜合報導
美國福特汽車(Ford)上季獲利不如預期，並預估電動車部門可能還會再虧損三年。(路透)
美國福特汽車（Ford）上季獲利不如預期，並預估電動車部門可能還會再虧損三年，去年全球汽車銷量也首度落後給中國比亞迪（BYD），但預測今年獲利與現金流都將好轉，帶動股價盤後小漲0.7%。

福特在10日美股盤後公布，去年第4季營收年比下滑5%至459億美元，幾乎所有事業營收都年減，但沒有市場料想那麼差，上季淨損達到創紀錄的111億美元，主要受減記電動車計畫資產拖累，經調整後每股盈餘為0.13美元，低於分析師預測。

財務長豪絲（Sherry House）表示，去年12月收到川普政府的通知，指稱關稅減免計畫只能從去年11月開始追溯，而非該公司預期的去年5月，增添約9億美元的額外成本，致使福特去年獲利未能達成自家預期，也讓去年全年關稅相關成本倍增至約20億美元。

此外，福特去年汽車批發銷量減少近2%，降至不到440萬輛的水準，低於比亞迪的460萬輛，證實比亞迪擠下福特，成為全球第六大汽車製造商。雖然福特去年的美國銷量增加，但歐洲與中國的銷量卻下滑。

福特預測，今年息前稅前盈餘將介於80億-100億美元，略高於分析師預估的87.8億美元，並預測今年的關稅成將約為20億美元，主要為取得鋁材的成本。

執行長法利（Jim Farley）說，福特在「我們能掌控的領域已取得長足進展，降低原料與保固成本，也在品質獲得實際進步」。

CFRA分析師尼爾森也指出，福特預估今年自由現金流將介於50億-60億美元，遠高於市場預期，創紀錄的現金與流動性部位提供了樂觀看待未來的理由。

福特電動車部門「Model E」去年虧損48億美元，預料今年將虧損40億-45億美元，且可能至少再虧錢兩年。豪絲說，「我們現在的目標是約2029年損益兩平」，但隨著福特把焦點從北美的全電動車轉向歐洲的較小且較暢銷電動車，電動車事業的核心利潤已好轉。

福特仍聚焦於快速開發高科技車款，包括3萬美元的電動車平台，明年將開始推出根據該平台打造的電動皮卡。

