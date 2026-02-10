史坦普500指數止步兩連漲、那指下挫 市場關注後續經濟數據

史坦普500指數與那指周二下挫，經濟數據與企業財報成焦點。（路透）

史坦普500 和那斯達克指數周二收黑， 結束連續兩個交易日的上漲，道指則小幅上揚，連續第三個交易日創下收盤新高。投資人正在消化令人失望的零售銷售數據，同時等待關鍵勞動力市場報告發布。

道瓊工業指數上漲52.27點，漲幅0.1%，收於50,188.14點，盤中曾創下歷史新高。史坦普500指數下跌23.01點，跌幅0.33%，收6,941.81點；那斯達克指數下跌136.19點，跌幅0.59%，以23,102.48點作收。

史坦普500通訊服務股成為表現最弱類股，主要受到谷歌母公司Alphabet拖累，該公司宣布出售200億美元債券後，股價下跌1.8%。

這個消息加劇投資人對科技公司為支撐人工智慧 熱潮所需資金規模的擔憂。亞馬遜、Alphabet、Meta和微軟正競相爭奪人工智慧主導地位，預計到2026年四家企業將合計投入數千億美元。

與此同時，美國12月零售銷售意外持平，因家庭削減了對汽車等大宗商品的支出，這顯示進入新年之際，消費者支出和經濟增長將放緩。經濟學家之前預計12月零售銷售增長0.4%。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員對聯準會 採取更鴿派立場的預期上升，4月降息的機率從周一的32.2%升至36.9%。但市場仍預期聯準會將維持利率不變直至6月——屆時若獲得參議院批准，川普提名的聯準會主席人選華許將正式履職。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini將令人失望的零售銷售數據稱為「壞消息就是好消息」，這對公用事業和房地產等利率敏感型類股尤為有利，它們領漲指標指數的各大類股。

但Luschini指出，投資人在備受關注的非農就業報告周三發布前持謹慎態度。該報告被推遲發布。他說：「在就業報告公布前，沒人願意讓自己的風險預算超得太多，以防數據確實引發不安情緒。」

白宮經濟顧問哈塞特周一的言論可能加劇市場憂慮，他指出未來數月美國就業增長可能放緩，因勞動力增長放緩，人工智慧提升生產率。

史坦普500指數周一險些重返1月下旬創下的收盤新高紀錄，Luschini指出：「當個股或指數再度逼近歷史高點時，往往需要經歷猶豫與博弈的過程，才能最終突破該峰值。」

迪士尼和家得寶等個股漲幅逾2%，襄助道瓊工業指數走高，抵消了可口可樂等個股下跌帶來的拖累——後者因未達華爾街對第4季營收的預期，最終下跌1.5%。

史坦普全球股價暴跌9.7%，成為史坦普500指數中跌幅最大的個股，因其2026年獲利預測低於分析師預期。同業穆迪和明晟股價同步下挫。