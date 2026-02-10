史坦普500指數止步兩連漲、那指下挫 市場關注後續經濟數據

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
史坦普500指數與那指周二下挫，經濟數據與企業財報成焦點。（路透）
史坦普500指數與那指周二下挫，經濟數據與企業財報成焦點。（路透）

史坦普500和那斯達克指數周二收黑， 結束連續兩個交易日的上漲，道指則小幅上揚，連續第三個交易日創下收盤新高。投資人正在消化令人失望的零售銷售數據，同時等待關鍵勞動力市場報告發布。

道瓊工業指數上漲52.27點，漲幅0.1%，收於50,188.14點，盤中曾創下歷史新高。史坦普500指數下跌23.01點，跌幅0.33%，收6,941.81點；那斯達克指數下跌136.19點，跌幅0.59%，以23,102.48點作收。

史坦普500通訊服務股成為表現最弱類股，主要受到谷歌母公司Alphabet拖累，該公司宣布出售200億美元債券後，股價下跌1.8%。

這個消息加劇投資人對科技公司為支撐人工智慧熱潮所需資金規模的擔憂。亞馬遜、Alphabet、Meta和微軟正競相爭奪人工智慧主導地位，預計到2026年四家企業將合計投入數千億美元。

與此同時，美國12月零售銷售意外持平，因家庭削減了對汽車等大宗商品的支出，這顯示進入新年之際，消費者支出和經濟增長將放緩。經濟學家之前預計12月零售銷售增長0.4%。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員對聯準會採取更鴿派立場的預期上升，4月降息的機率從周一的32.2%升至36.9%。但市場仍預期聯準會將維持利率不變直至6月——屆時若獲得參議院批准，川普提名的聯準會主席人選華許將正式履職。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini將令人失望的零售銷售數據稱為「壞消息就是好消息」，這對公用事業和房地產等利率敏感型類股尤為有利，它們領漲指標指數的各大類股。

但Luschini指出，投資人在備受關注的非農就業報告周三發布前持謹慎態度。該報告被推遲發布。他說：「在就業報告公布前，沒人願意讓自己的風險預算超得太多，以防數據確實引發不安情緒。」

白宮經濟顧問哈塞特周一的言論可能加劇市場憂慮，他指出未來數月美國就業增長可能放緩，因勞動力增長放緩，人工智慧提升生產率。

史坦普500指數周一險些重返1月下旬創下的收盤新高紀錄，Luschini指出：「當個股或指數再度逼近歷史高點時，往往需要經歷猶豫與博弈的過程，才能最終突破該峰值。」

迪士尼和家得寶等個股漲幅逾2%，襄助道瓊工業指數走高，抵消了可口可樂等個股下跌帶來的拖累——後者因未達華爾街對第4季營收的預期，最終下跌1.5%。

史坦普全球股價暴跌9.7%，成為史坦普500指數中跌幅最大的個股，因其2026年獲利預測低於分析師預期。同業穆迪和明晟股價同步下挫。

