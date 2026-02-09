我的頻道

快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

超級盃開打 諾和諾德、禮來「減重藥」廣告拚場

財經新聞組／綜合報導
超級盃8日登場，企業卯足勁投放廣告爭取產品曝光。（歐新社）
美國美式足球聯盟（NFL）年度盛事超級盃8日登場，企業也卯足勁投放廣告爭取產品曝光，涵蓋餐飲與人工智慧（AI）等類別，諾和諾德（Novo Nordisk）和禮來（Eli Lilly）等企業也將砸下數百萬美元，在這個消費者大吃帶喝的時節宣傳減重藥。

諾和諾德的90秒廣告將由喜劇演員凱南湯普森宣傳週纖達（Wegovy）減重藥，並暗示服用者從這款藥受益的程度，就像路邊停車和從樹上救下小貓一樣簡單。

禮來也將在超級杯的賽前節目登廣告宣傳Zepbound，遠距醫療業者Ro將首度讓女網巨星小威廉斯登上超級盃廣告。

根據Adweek數據，今年由西雅圖海鷹對上新英格蘭愛國者的超級盃，每30秒廣告藥價多達1000萬美元，曝光的產品包括品客洋芋片（Pringles）、亨氏蛋黃醬（Hellmann）及無酒精飲料，廠商也重資邀請好萊塢明星演出。

此外，今年超級盃廣告中，至少十支是宣傳AI聊天機器人與AI科技服務的廣告，內容多半輕鬆且生活化。

不過，向來是超級盃廣告大戶的汽車業，今年只剩三家製造商投放廣告：通用（GM）、豐田汽車（Toyota）及福斯（Volkswagen）。廣告數據商iSpot數據指出，2012年汽車廣告占超級盃廣告投放量40%，但2025年驟降至7%。汽車業主管向CNBC透露，之所以不在超級盃投放廣告，是對其高價格瞠目結舌，認為花在其他地方的效益更高。

此外，今年超級盃在加州聖塔克拉拉登場，由於聖塔克拉拉位於矽谷核心，毗鄰全球最大的科技、創投和娛樂企業，吸引科技富豪現場觀賞。二手票務網站SeatGeek的數據顯示，截至6日，兩支決賽隊伍確定後，門票一度拉到8230美元，目前平均轉賣票價為6687美元，最便宜的門票含手續費也要4237美元，頂級包廂可能要價52萬美元。

