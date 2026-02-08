AI 燒錢速度驚人 科技巨人現金流亮紅燈 推升3,300億美元發債潮

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
除蘋果外，Google 母公司 Alphabet、亞馬遜（Amazon）和 Meta 的 AI 支出計畫規模均令投資人感到震驚。（美聯社）
人工智慧（AI）投資規模呈爆炸式增長，全球科技巨頭今年必須為此籌集數百億美元資金，就迷全球最賺錢的幾家公司，資本支出也將開始超出現金流量。

過去兩周，Google 母公司 Alphabet、亞馬遜（Amazon）和 Meta 的 AI 支出計畫規模均令投資人感到震驚。今年預計會有總計超過 6,600 億美元的資金投入晶片和資料中心，各界紛紛投入競賽，試圖主導這場矽谷普遍認為是自網際網路以來最大規模的創新浪潮。

分析師指出，這種前所未有的基礎設施建設規模，將迫使科技巨人高層面臨抉擇：是否該縮減給予股東的資本回報、動用手頭現金，還是比原先計畫更頻繁透過債券及證券市場集資。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師說：「這對推升高評級債券發行量的影響顯而易見。」他們預估，科技和媒體公司今年將發行至少 3,370 億美元的高評級債券。

大型科技股近日重挫，主因是股東對龐大的資本支出計畫感到卻步，並憂心這些支出何時才能產生回報，不過部分個股周五有所反彈。

亞馬遜上周五在申報資料表明，不久考量透過債務或證券市場籌集新資金，但並未說明具體金額或時間表。此消息公布後，亞馬遜當天收盤股價重挫 5.6%。

S&P Capital IQ 估計，亞馬遜今年計劃投入 2,000 億美元的資本支出，很可能將超過1,800 億美元的營運現金流量。

道明證券（TD Securities）分析師指出，受亞馬遜（Amazon）、Meta 及 Alphabet 等公司潛在「巨額交易」的推動，未來一周投資級公司債的發行量可能高達 800 億美元，是「正常季節性速度」的兩倍。

道明證券發給客戶的報告中表示，由於預期科技巨人將進入市場籌資，美國投資級債券信用利差近日已有所擴大。

建造訓練並運行 ChatGPT、Google Gemini 和 Anthropic Claude 等 AI 系統的新設施資本投資規模驚人，恐將掩蓋這些原本是全球最賺錢企業的獲利表現。

法銀巴黎證券（BNP Paribas）分析師表示，甲骨文（Oracle）、Alphabet、亞馬遜和 Meta 的自由現金流量已開始「跌入負值」，目前似乎只有微軟表現「較具韌性，至少目前如此」。

Meta的展望顯示今年資本支出高達 1,350 億美元，而分析師預期的營運現金流量則為 1,300 億美元。這家 Facebook 和 Instagram 的母公司已在 10 月籌集了 300 億美元，創下Meta最大規模的債券發行紀錄。

Alphabet預料將創造 1,950 億美元的營運現金流量，來支應 1,850 億美元的資本支出計畫，但該公司還必須支付預定的庫藏股和股利。該公司長期債務已從 2024 年的 109 億美元跳升至去年的 465 億美元，不過去年底為止，其金及約當現金總額仍有 1,268 億美元。

