美國軟體業股價潰跌波及債券 引發擴散憂慮

編譯黃淑玲／即時報導
美國軟體類股遭遇的沉重拋售潮，正蔓延到至債券市場，引發擴散風險。

美國Salesforce、ServiceNow等大型軟體和數據服務商的股價，已連續數個月下滑。史坦普500軟體服務指數5日再跌4.6%，該類股1月28日以來市值蒸發已約1兆美元。

背後原因是市場愈發擔心新推出的人工智慧（AI）程式編碼工具，可能重創軟體與數據服務業者的業務。

現在，這些軟體公司的公司債和貸款價值也正在下滑。

史坦普全球財智的數據顯示，自1月中旬以來，數據分析業者Cloudera和商業情報軟體商Qlik等公司發行的貸款價格，已跌約10%以上。根據PitchBook LCD的資料，晨星（Morningstar）追蹤高收益貸款的LSTA美國槓桿貸款指數指數中，軟體業者每1美元貸款的平均價格，4日已跌至0.9051美元，低於去年底的0.9471美元。

美國軟體業股價的賣壓擴及債市，正引發華爾街許多人憂心，因為軟體業在美國公司債市場的占比頗高，若陷入低迷，可能拖累公司債市場的其他領域。

在晨星LSTA美國槓桿貸款指數中，軟體業以13%的占比居冠，比率是第二名產業的兩倍多。若看資產管理業者直接提供的私募信用貸款市場，軟體業占比推估達20%-33%。

近來Anthropic等AI業者釋出的AI工具，已使投資人警覺可能衝擊軟體業。而且在AI憂慮浮現前，一些軟體業者的脆弱程度已提高，維護公開上市資產管理業者直接貸款資料庫的KBRA DLD預測，今年私募信用軟體貸款的違約率將升至2.5%，高於所有直接貸款的2%。

Polen資本公司槓桿融資分析師塞烏林說，債券投資人正在尋找最易受AI衝擊的軟體和數據商，包括為廣泛企業製作「水平」軟體、而非深耕單一產業的軟體公司，以及分析公開數據、而沒自有數據的數據服務商，還有債務相對於獲利比率特別高的公司。

塞烏林認為，軟體業的貸款價格要復甦，需要在下次公布財報時，讓投資人看到「超乎預期且加速成長」的亮眼業績，難度不低，且軟體業現在也幾乎不可能證明「AI將顛覆軟體業」的負面假設不成立。

