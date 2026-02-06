我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

高通本季營收與獲利財測 皆不如市場預期

編譯黃淑玲、劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

高通本季營收預估平淡，引發市場擔憂記憶體短缺將推升價格，進而抑制手機需求，股價5日早盤重挫逾9%。安謀財報優於預期，營收漸由AI主導，但財測未達市場最高期待，股價5日跌逾1%。

高通表示，本季（會計年度第2季）營收將介於102億美元至110億美元之間；扣除部分項目後，每股盈餘約為2.55美元。據彭博彙整的數據，分析師平均預期營收為112億美元、每股盈餘為2.89美元。高通的營收與獲利財測均不如市場預期。

高通指出，雖然高階手機仍有需求，但由於記憶晶片供應吃緊且價格大漲，部分客戶、特別是中國的客戶，因無法取得足夠的記憶體，實際生產的手機數量將低於原先預期。

另外，安謀（Arm）業績展望未達市場的最高期待。執行長哈斯（Rene Haas）談到AI將瓜分軟體業業績的恐慌，純屬一種「微歇斯底里」的反應，已遠遠超過企業實際使用相關工具的現況。

哈斯表示，安謀的資料中心事業營收預計在「兩年內」就會超越智慧型手機，這對一家向來以主導手機技術市場的公司來說，將是重大的轉型。

不過，安謀正面臨零組件短缺導致智慧手機市場放緩的疑慮。雖正加速將業務轉向資料中心客戶，但大部分營收仍來自行動裝置。

安謀 高通 AI

上一則

日半導體國家隊Rapidus 吸金逾10億美元

下一則

南韓腳踏美、中兩船 盼穩固稀土鏈

延伸閱讀

非AI記憶體股遭錯殺？郭明錤：強勁獲利動能尚未充分反映

非AI記憶體股遭錯殺？郭明錤：強勁獲利動能尚未充分反映
Sony上季獲利飆22%超預期、上修全年財測 硬體成本壓力未解

Sony上季獲利飆22%超預期、上修全年財測 硬體成本壓力未解
Nvidia打造CPU 進軍消費級市場

Nvidia打造CPU 進軍消費級市場
500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留