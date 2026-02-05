我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

紐約市垃圾清運因暴雪延宕 衛生局全力處理

抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic超級盃廣告暗諷OpenAI導入廣告，奧特曼不甘示弱回擊 。（路透）
Anthropic超級盃廣告暗諷OpenAI導入廣告，奧特曼不甘示弱回擊 。（路透）

人工智慧（AI）新創公司Anthropic砸下數百萬美元推出超級盃廣告，抨擊同業OpenAI近期在聊天機器人ChatGPT顯示廣告的決定。OpenAI執行長奧特曼則回應，推出廣告版本是為了讓更多人享有AI服務。

Anthropic 4日說，旗下的聊天機器人Claude將保持無廣告，用戶不會在對話旁看到廣告或贊助商連結，回覆內容也不會受第三方產品置入影響。

該公司說，在用戶與Claude的個人私密聊天顯示廣告，令人感到「不協調」、就多種情境來看，甚至可以說是「不合適」。

4日，Anthropic推出第一檔超級盃廣告活動，主軸圍繞其不插入廣告的決定，包括賽前60秒廣告，以及賽事中30秒廣告，都有一句廣告詞「廣告正入侵AI，但在Claude看不到（廣告）。」

影片來源：Anthropic和Claude

NBC全球廣告與夥伴關係董事長馬歇爾指出，今年超級盃30秒時段平均售價為800萬美元，部分五秒至10秒的廣告售價更高達1,000萬美元。

OpenAI執行長奧特曼5日在X發文回擊，指稱Anthropic的廣告確實很有趣，但內容不實，該公司導入廣告的方式不會如Anthropic所描述。

他說，Anthropic是為富人打造的昂貴產品，但OpenAI的使命是，為無法支應訂閱費用的數十億用戶提供AI服務。

他更抨擊，Anthropic企圖控制民眾如何使用AI，阻擋包括OpenAI在內的企業使用其編碼產品，OpenAI相信AI應屬於創造者，以及人人如何使用AI創造價值。

AI OpenAI 超級盃

上一則

上季營收優於市場預期…紐約時報股價卻重挫 開支大增引投資人擔憂

下一則

華許賭AI帶飛生產力…如1990年代葛林斯班神準？經濟學家分析

延伸閱讀

Nvidia 200億美元注資OpenAI 台積、鴻海等供應鏈添營運動能

Nvidia 200億美元注資OpenAI 台積、鴻海等供應鏈添營運動能
奧特曼反駁報導 盛讚Nvidia晶片

奧特曼反駁報導 盛讚Nvidia晶片
黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO
OpenAI優先優化ChatGPT 多位高階研究人員不滿走人

OpenAI優先優化ChatGPT 多位高階研究人員不滿走人

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人