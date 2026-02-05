抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

Anthropic超級盃廣告暗諷OpenAI導入廣告，奧特曼不甘示弱回擊 。（路透）

人工智慧（AI ）新創公司Anthropic砸下數百萬美元推出超級盃 廣告，抨擊同業OpenAI 近期在聊天機器人ChatGPT顯示廣告的決定。OpenAI執行長奧特曼則回應，推出廣告版本是為了讓更多人享有AI服務。

Anthropic 4日說，旗下的聊天機器人Claude將保持無廣告，用戶不會在對話旁看到廣告或贊助商連結，回覆內容也不會受第三方產品置入影響。

該公司說，在用戶與Claude的個人私密聊天顯示廣告，令人感到「不協調」、就多種情境來看，甚至可以說是「不合適」。

4日，Anthropic推出第一檔超級盃廣告活動，主軸圍繞其不插入廣告的決定，包括賽前60秒廣告，以及賽事中30秒廣告，都有一句廣告詞「廣告正入侵AI，但在Claude看不到（廣告）。」

影片來源：Anthropic和Claude

NBC全球廣告與夥伴關係董事長馬歇爾指出，今年超級盃30秒時段平均售價為800萬美元，部分五秒至10秒的廣告售價更高達1,000萬美元。

OpenAI執行長奧特曼5日在X發文回擊，指稱Anthropic的廣告確實很有趣，但內容不實，該公司導入廣告的方式不會如Anthropic所描述。

他說，Anthropic是為富人打造的昂貴產品，但OpenAI的使命是，為無法支應訂閱費用的數十億用戶提供AI服務。

他更抨擊，Anthropic企圖控制民眾如何使用AI，阻擋包括OpenAI在內的企業使用其編碼產品，OpenAI相信AI應屬於創造者，以及人人如何使用AI創造價值。