比特幣跌穿7.1萬美元 監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

比特幣跌破7.1萬美元大關，川普勝選以來的漲幅全數歸零。（路透）

全球最熱門的加密貨幣比特幣 延續1月中旬以來的跌勢，跌破71000美元大關，已完全抺去美國總統川普 2024年底當選以來的全部漲幅。

比特幣於亞洲午盤報價70484美元，今年來累計重挫20%。

比特幣於2024年12月首度突破10萬美元，並在2025年2月與5月再度觸及該水準；但自去年10月創下逾12.7萬美元的歷史新高後，整體走勢明顯轉弱。

川普在競選期間承諾打造「加密貨幣之都」，並於勝選後宣布設立戰略性加密貨幣儲備。市場原先預期，美國政府將對加密資產採取較寬鬆的監管態度，帶動比特幣與其他數位貨幣一度大幅上漲。然而，一項由川普支持、旨在規範加密貨幣交易的法案，因銀行業與加密貨幣業者意見分歧，目前在美國參議院卡關，為產業前景蒙上陰影。

此外，華爾街日報報導，一名阿布達比官員的代表已簽署協議，擬以5億美元收購川普與其子共同創立的加密貨幣企業World Liberty Financial49%股權，引發民主黨議員要求展開調查。

與此同時，風險資產普遍承壓，周四白銀一度暴跌17%，香港與日本的基準股指分別下跌約1%與0.75%。