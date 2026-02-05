英特爾進軍GPU 強碰Nvidia、超微

我的頻道

財經新聞組／綜合報導
英特爾宣布聘請首席架構師，推動開發GPU，鎖定資料中心市場。（美聯社）
英特爾（Intel）執行長陳立武3日宣布，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU），布局鎖定資料中心市場。隨英特爾衝刺AI市場，並期許挑戰Nvidia輝達（另稱英偉達）、超微等巨頭，法人預期，與英特爾合作密切的鴻海、廣達、緯創等代工廠，以及開始切入AI伺服器市場的技嘉、微星後市營運添動能。

AI晶片市場分為輝達及非輝達陣營，代工廠及目前耕耘AI伺服器領域的品牌廠幾乎都以輝達AI架構為主要出貨動能，未來英特爾勢力若崛起，不僅代工廠、品牌廠可望獲得額外訂單，先進封裝與異質整合需求同步升溫，日月光投控在高階晶片封裝領域具備關鍵地位，也是英特爾長期策略夥伴，隨英特爾GPU與先進製程推進，後市營運看俏。

陳立武在思科主辦的AI高峰會上表示，他花了「一些功夫說服」這位新高階主管加入英特爾，但並未透露他的姓名。英特爾股價當日逆勢收漲0.9%，費城半導體指數則大跌2.1%。

GPU是驅動大型語言模型的關鍵晶片，市場目前主要製造商為輝達、超微。因為企業競相建置AI基礎設施與資料中心，GPU需求大幅飆升。

過去一年，隨著投資人對英特爾晶圓代工業務的信心提升，英特爾股價出現反彈；不過，目前公司生產的晶片仍主要供自家使用。

英特爾去年10月宣布將推出全新GPU，以擴展AI加速器產品組合。當時公布針對推論最佳化、代號為「Crescent Island」的資料中心GPU，預計今年下半年開始提供客戶樣品，並公開Gaudi 3機架級參考設計。

英特爾代號「Crescent Island」的資料中心GPU，具備高記憶體容量與高能源效率的運算效能。至於全新Intel Gaudi 3機架級參考設計，支援高記憶體頻寬區域與液冷技術，可實現大型模型與即時推論系統的布署。

英特爾 AI 輝達

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

英特爾：華為只落後美企短短一步 很可能迎頭趕上

軟銀聯手英特爾開發新一代AI記憶體 預計2029年商業化

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

