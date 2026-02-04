SpaceX併xAI 引爆新太空商機 台鏈有望搶食大餅

SpaceX 將透過收購xAI ，實現「低軌衛星整合資料中心」構想。SpaceX創辦人馬斯克宣布，未來將結合AI、火箭技術、太空 網路、直連（衛星）行動裝置通訊，打造全新太空商機。太空資料中心市場需求潛力將爆發，台鏈昇達科、華通及元晶等相關低軌衛星供應鏈有望全面搶食這波全新市場大餅。

SpaceX官網發布馬斯克簽署最新聲明，SpaceX已完成收購xAI，目的是「結合AI、火箭技術、太空網路、直連行動裝置通訊，以及全球首屈一指的即時資訊與言論自由平台，打造一個縱向一體化的創新引擎」。馬斯克表示，未來兩到三年內，進行AI運算的最低成本方式，將在太空中完成。

CNBC取得資料顯示，合併交易已於2月2日完成。彭博報導，合併後SpaceX估值約1.25兆美元。知情人士透露，SpaceX仍計畫在今年推動上市（IPO），預期每股價格約為526.59美元。

SpaceX在低軌衛星市場已全面站穩腳步，後續再結合xAI，最有機會全面實現太空資料中心，相關供應鏈全面搭上未來太空商機。法人點名，衛星通訊元件廠昇達科、鈣鈦礦太陽能電池供應商元晶、衛星用板華通等相關概念股未來接單動能看俏。

昇達科今年上半年待出貨訂單金額達18億台幣，觀察主要低軌客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數將增加，占衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載增加發射數量，衛星發射數及傳輸頻寬需求增加，地面站Gateway建置將同步大幅成長。

馬斯克的太空AI計畫將以太陽能解決地球電力不足的問題，次世代技術鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）具備高轉換率與抗輻射優勢，成為市場新寵兒，吸引兩岸太陽能業者爭相布局。

國碩、聯合再生、元晶、茂迪等台廠正積極投入開發，藉此卡位商機。

華通是低軌衛星供應龍頭，旗下泰國新廠受惠客戶需求增加，除了原有衛星主力客戶，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，新客戶效應加上新產能加持，預期低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板投入相當早、耕耘近十年，領導地位相當穩固，泰國廠規模放大也會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。