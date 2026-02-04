我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 台鏈有望搶食大餅

財經新聞組／綜合報導

SpaceX將透過收購xAI，實現「低軌衛星整合資料中心」構想。SpaceX創辦人馬斯克宣布，未來將結合AI、火箭技術、太空網路、直連（衛星）行動裝置通訊，打造全新太空商機。太空資料中心市場需求潛力將爆發，台鏈昇達科、華通及元晶等相關低軌衛星供應鏈有望全面搶食這波全新市場大餅。

SpaceX官網發布馬斯克簽署最新聲明，SpaceX已完成收購xAI，目的是「結合AI、火箭技術、太空網路、直連行動裝置通訊，以及全球首屈一指的即時資訊與言論自由平台，打造一個縱向一體化的創新引擎」。馬斯克表示，未來兩到三年內，進行AI運算的最低成本方式，將在太空中完成。

CNBC取得資料顯示，合併交易已於2月2日完成。彭博報導，合併後SpaceX估值約1.25兆美元。知情人士透露，SpaceX仍計畫在今年推動上市（IPO），預期每股價格約為526.59美元。

SpaceX在低軌衛星市場已全面站穩腳步，後續再結合xAI，最有機會全面實現太空資料中心，相關供應鏈全面搭上未來太空商機。法人點名，衛星通訊元件廠昇達科、鈣鈦礦太陽能電池供應商元晶、衛星用板華通等相關概念股未來接單動能看俏。

昇達科今年上半年待出貨訂單金額達18億台幣，觀察主要低軌客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數將增加，占衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載增加發射數量，衛星發射數及傳輸頻寬需求增加，地面站Gateway建置將同步大幅成長。

馬斯克的太空AI計畫將以太陽能解決地球電力不足的問題，次世代技術鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）具備高轉換率與抗輻射優勢，成為市場新寵兒，吸引兩岸太陽能業者爭相布局。

國碩、聯合再生、元晶、茂迪等台廠正積極投入開發，藉此卡位商機。

華通是低軌衛星供應龍頭，旗下泰國新廠受惠客戶需求增加，除了原有衛星主力客戶，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，新客戶效應加上新產能加持，預期低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板投入相當早、耕耘近十年，領導地位相當穩固，泰國廠規模放大也會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。

太空 SpaceX AI

上一則

買盤支撐 金銀價格同步反彈 分析師：留意短期波動性

下一則

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

延伸閱讀

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴
正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮

正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮
SpaceX與xAI合併 馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

SpaceX與xAI合併 馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元
馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」

馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗