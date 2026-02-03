仍落後Nvidia 超微財報亮眼但展望未達部分投資人預期 盤後股價重挫

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）周二公布財報，本季展望未達部分投資人預期，盤後股價重挫8%。（路透）
超微（AMD）周二公布財報，本季展望未達部分投資人預期，盤後股價重挫8%。（路透）

作為輝達（Nvidia）在AI處理器市場的主要挑戰者，超微（AMD）本季展望令人失望，顯示其在AI領域的進展未達部分投資人此前的預期。

該公司周二發布聲明表示，本季（第1季）銷售預計可達約98億美元，上下浮動3億美元。彭博彙編數據顯示，分析師預估均值為93.9億美元，但有部分預測超過100億美元。

這讓期待AI運算支出能帶來更大回報的投資人感到失望，股價在盤後交易應聲重挫逾8%，報221.95 美元。在這個利潤豐厚的市場中，超微仍在追趕輝達，投資人仍在等待AI布局轉化為更明確的營收動能。

儘管展望承壓，但財報表現亮眼。超微上季營收成長34%至約103億美元，高於市場預期的97億美元；經調整後每股盈餘1.53美元，也優於分析師預估的1.32美元。

資料中心業務成為最大亮點，上季營收年增39%至約54億美元，高於分析師平均預估的49.7億美元，成長動能同時來自伺服器CPU與AI繪圖處理器。PC相關銷售年增34%至31億美元，也超出市場預估的28.9億美元，主因是Ryzen處理器持續從競爭對手英特爾手中奪取市占。嵌入式業務表現相對溫和，營收年增約3%至9.5億美元。

在中國市場方面，超微與輝達一樣，持續應對美國對中國的晶片出口限制。上季向中國客戶出貨舊一代的Instinct MI308晶片，帶來3.9億美元營收，並預期本季仍可貢獻約1億美元。不過，這類產品毛利率較低，對整體獲利造成壓力。

展望中長期，超微看好與OpenAI、甲骨文等大型客戶的合作，以及整體AI設備需求，能帶來數以百億美元計的新營收來源。該公司計劃今年稍晚推出新一代整合式AI伺服器系統Helios，並已就進一步銷售展開洽談，但市場仍在觀察相關貢獻何時能明確反映在財務數字上。

AI 超微 輝達

