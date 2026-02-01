我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

積雪未清引民怨 紐約市府：招聘緊急鏟雪臨時工

近八成美股企業獲利優於預期、科技股仍是標配 未來一周美股四大指標

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法，以及最高法院對理事庫克（Lisa Cook）人事案的判決結果。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括2月密西根大學消費者信心指數初值；1月ISM指數、非農就業報告；12月JOLTs職缺等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括亞馬遜、Alphabet、超微、高通、Palantir、恩智浦、美超微電腦、Uber、百勝集團、奇波雷墨西哥燒烤、雅詩蘭黛、迪士尼、禮來、輝瑞、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、安進、Biogen等129家。

財報季開跑。富蘭克林投顧指出，彭博資訊統計，到1月29日為止，已有30.6%的史坦普500企業公布財報，60.1%營收優於預期，平均成長8.9%；79%的獲利優於預期，平均成長17%。根據Factset截至1月23日的統計，預計去年第4季史坦普500指數企業獲利將成長8.2%，科技股成長力道最強，高達26.2%。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，史坦普500的財報數據持續優於預期，雖然仍由科技「七巨頭」帶動逾20%的增長，但展望2026年，其餘493家企業的獲利成長預估將從4.1%大幅跳升至12.1%。

蘇皓毅表示，美股獲利結構均衡化，意味市場正從單一科技股驅動轉向類股輪動的健康格局。同時，雲端服務商持續上修資本支出，將繼續為AI供應鏈注入強心針，確保科技產業作為整體經濟「標配」的地位不墜。

關稅 史坦普500 美超微

上一則

開年不利…中國1月製造業PMI回落至49.3 本月恐續緊縮

延伸閱讀

美股接下來看Alphabet和亞馬遜財報表現 「華許效應」繼續發酵

美股接下來看Alphabet和亞馬遜財報表現 「華許效應」繼續發酵
微軟暴跌10％ 市場質疑AI巨額投資回報

微軟暴跌10％ 市場質疑AI巨額投資回報
記憶體漲價 汽車業陷供應鏈風暴

記憶體漲價 汽車業陷供應鏈風暴
ASML帶旺科技股 高盛示警弱勢美元 靜候Fed決策

ASML帶旺科技股 高盛示警弱勢美元 靜候Fed決策

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」