1000億大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞

輝達執行長黃仁勳5日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的CES 2026消費性電子展上發表主題演講。(路透)

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，Nvidia輝達 (又譯英偉達)計畫向OpenAI 投資高達1000億美元，以協助其訓練並運行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯。

輝達與OpenAI 於2025年9月在輝達位於加州聖塔克拉拉的總部揭曉這項大型協議，宣布簽署一份諒解備忘錄，由輝達為OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的運算能力，並同意投資高達1,000億美元，以協助其支付相關費用。作為交易的一部分，OpenAI也同意向輝達租賃這些晶片。

知情人士指出，OpenAI當時預期相關談判可在接下來幾周內完成，但至今仍未突破初期階段。隨著協商停滯，雙方正重新思考夥伴關係的未來，最新討論內容包括在OpenAI目前的融資輪中，進行數百億美元的股權投資。

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳近幾個月私下向業界夥伴強調，最初的1000億美元協議不具約束力，且尚未敲定，也曾私下批評其所描述的OpenAI業務運作缺乏紀律，並對該公司面臨來自谷歌與Anthropic等對手的競爭表達憂慮。

輝達發言人表示，輝達過去十年一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待繼續合作。OpenAI發言人則說，其團隊正積極處理雙方夥伴關係的相關細節；輝達的技術自一開始便支撐OpenAI的多項突破，為目前系統提供運作基礎，並將在未來擴展規模時持續扮演核心角色。

報導指出，OpenAI正為2026年底前上市奠定基礎，並在過去一年多來積極爭取大量運算能力，以支撐未來產品與成長。與輝達的協議陷入停滯，對這項布局構成打擊，也顯示出執行長奧特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相關條款尚未敲定，這類作法可能適得其反。

不過，知情人士表示，黃仁勳已向同事指出，他仍認為以某種形式向OpenAI提供財務支持至關重要，部分原因在於OpenAI是輝達最大的客戶之一。若OpenAI落後於其他AI開發者，可能將衝擊輝達的銷售。