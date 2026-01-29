我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」首映 可能獲高額報酬

復出無望？趙薇「空降」直播間 10分鐘後黑屏了

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。(美聯社)
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。(美聯社)

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億萬富豪馬斯克正在思考如何整合其商業版圖。

據悉，該公司已探討過SpaceX與特斯拉合併的可行性，部分投資人也支持此一構想。由於相關訊息尚未公開，知情人士要求匿名。另有消息人士指出，各方也在探索於IPO之前SpaceX與xAI合併的可能性。

根據知情人士，此類交易可能吸引基礎設施基金和中東主權投資人的興趣。其中一人提到，相關交易也可能需要配套的大規模融資。

目前尚未做出最終決定，具體細節可能有變動，各公司也可能選擇繼續維持獨立營運。馬斯克本人，以及SpaceX、xAI和特斯拉的代表均未立即回應置評請求。

馬斯克對SpaceX的長遠規畫包括將資料中心送入太空，為人工智慧提供高性能運算能力。如果技術上可行，xAI將運用SpaceX部署於軌道的資料中心所提供的算力。

特斯拉在儲能系統方面的製造能力，也可能有助於SpaceX利用太陽能來營運太空中的資料中心。馬斯克還曾討論過使用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus人形機器人送往月球，甚至是火星。

此前，路透報導SpaceX與xAI可能合併的消息時，引述知情人士指出，合併方式可能涉及以xAI的股份交換SpaceX的股份。

SpaceX 特斯拉 馬斯克

上一則

微軟暴跌10％ 市場質疑AI巨額投資回報

延伸閱讀

特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事

特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事
特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資

特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資
馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了
特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦徳菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。（取材自科創板日報）

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

2026-01-24 23:16

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見

4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略