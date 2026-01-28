馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

特斯拉 執行長馬斯克 表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。這將是一項耗資億萬巨資的龐大工程，也意味著特斯拉將再次跨足電動車核心業務以外的領域。

馬斯克周三（28日）在財報會議上表示：「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab。」「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。」

特斯拉持續將未來押注在AI、自動駕駛與機器人技術上，而這些計畫對晶片的需求似乎永無法滿足。目前，特斯拉主要向三星電子與台積電 採購晶片。

馬斯克說，包括台積電、三星和美光在內的現有的供應商，供應特斯拉的晶片量都無法達到公司所需的水準。

他說：「這對確保我們能抵禦地緣政治風險將非常重要。我認為，很多人可能低估地緣政治風險，而這在幾年後會成為一個重大的影響因素。」

目前，全球在先進晶片供應上高度依賴台積電，以及各國自身有限的國內製造能力。這位全球首富近期已多次暗示，為了解決他所認為的AI競賽中的重大瓶頸，即晶片供給不足，特斯拉可能必須自行生產晶片。

馬斯克近期與X Prize基金會創辦人戴曼迪斯的一場Podcast中表示：「如果我們不蓋晶圓廠，就會撞上晶片之牆（意指在晶片方面遭遇困境）。」「我們只有兩個選擇：撞上晶片之牆，或是自己蓋一座晶圓廠。」

去年 11 月，馬斯克也曾對特斯拉股東表示，公司可能需要興建一座「TeraFab」，並直言：「我看不出還有其他方式，能達到我們所需要的晶片產量。」當時馬斯克沒有提供如何興建晶圓廠的細節，只表示初期產能每月投片量至少10萬片，最終提升到100萬片。

然而，晶片製造面臨極為嚴苛的經濟條件。興建最先進的晶圓廠需要投入數百億美元的固定成本，且還得花費相當長的時間，才能正式投產並達到全面運作。

此外，晶片製造還必須向多家供應商採購高度複雜的設備，尤其是歐洲的艾司摩爾（ASML），該公司在製程中半導體設備市場占據主導地位。

儘管挑戰重重，興建晶圓廠仍符合馬斯克一貫推動垂直整合的作風。將關鍵零組件內部化，有助於讓他旗下的企業群擺脫供應鏈限制、加快發展速度。特斯拉、SpaceX、xAI、Neuralink與Boring Company之間的業務重疊與整合也正愈來愈明顯。