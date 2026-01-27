Zoom押寶AI挖到礦 對Anthropic的5100萬美元持股 價值可能破20億

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
視訊會議公司Zoom股價的新成長動能，可能來自先前低調投資AI新創公司Anthropic的5100萬美元。隨著Anthropic評估IPO，這筆持股價值有望飆升數十倍。（美聯社）
視訊會議公司Zoom股價的新成長動能，可能來自先前低調投資AI新創公司Anthropic的5100萬美元。隨著Anthropic評估IPO，這筆持股價值有望飆升數十倍。（美聯社）

疫情紅利退潮後，視訊會議公司Zoom股價長期低迷，市場持續尋找新的成長動能。這可能來自它先前對AI新創公司Anthropic的一筆戰略投資。隨著市場傳出Anthropic正評估啟動IPO，Zoom當初低調投入的5100萬美元，價值有望飆升數十倍，成為公司帳面上的隱藏金礦。

Anthropic傳出計劃進行新一輪私募融資，估值可能高達3500億美元。投資機構Baird分析師William Power以此估算，Zoom的持股價值可能介於20億至40億美元之間。儘管Zoom從未明確證實2023年第1季申報的5100萬美元戰略投資全部流向Anthropic，但市場普遍認定此為事實。

這項投資的效益已開始顯現。Zoom在2023年第三季財報中認列了4.061億美元的戰略投資收益，分析師估計其中絕大部分即來自Anthropic持股價值的增長。此外，雙方的合作關係也為Zoom的產品發展帶來實質助益。透過整合Anthropic開發的AI模型Claude，Zoom正強化其平台的智慧功能，例如會議摘要與筆記記錄，以提升客戶體驗並創造營收新動能。

Zoom周一大漲11.28%至95.46美元，是2022年8月下旬以來最高，但仍較2020年歷史高點大跌逾80% 。

在FactSet調查的分析師中，約有過半數給予「買入」的評級，顯示市場對其既有業務與AI機會的綜合前景，抱持審慎樂觀態度。

AI 疫情

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

