Meta轉向AI、聯網智慧眼鏡 引發「VR寒冬」憂慮

Meta上周裁減實境實驗室部門10%人力，將重心由VR轉向AI和聯網智慧眼鏡，引發各界擔心「VR寒冬」將臨。（路透）

Meta 上周裁減實境實驗室（Reality Labs）部門10%人力，將重心由虛擬實境（VR ）轉向人工智慧（AI）和聯網智慧眼鏡 ，引發各界擔心「VR寒冬」將臨。

CNBC報導，Meta這波約裁員1000人，主要影響Quest VR頭戴裝置等VR專案，負責Horizon Worlds的團隊首當其衝，部分內部工作室也遭關閉。Meta表示，這是為了將Reality Labs的投資重心，從VR轉向AI、及雷朋（Ray-Ban）Meta智慧眼鏡等穿戴裝置。

祖克柏的重心驟轉，使部分VR開發商擔心自身前景，因為Meta雖未全面退出VR，但態度正大幅改變。Meta以往都會在年度Connect大會發表新款Quest VR頭戴裝置，去年卻沒推VR硬體，而是推出內建單一顯示器的799美元Meta雷朋眼鏡。

獨立VR內容創作者潔西卡‧楊（音譯，Jessica Young）說，「我能理解為何大家覺得『VR寒冬』已至」。

Meta技術長博斯沃思表示，該公司不會放棄VR，並轉發Oculus共同創辦人拉奇18日的貼文，指稱Meta仍擁有「全球最大的VR研發團隊」。