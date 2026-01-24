格陵蘭震撼效應 美股1周失血170億

美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普 威脅因格陵蘭 問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股 資金流出接近170億美元，歐洲股票基金則出現半年多來最強勁的六周資金流入。

美銀在引述EPFR Global數據的報告中稱，在截至1月21日的一周，歐洲股票基金資金流入，寫下去年6月以來最強勁的六周資金流入量；日本股票基金則創下去年10月以來最大的單周流入。

這些數據基本上是反映川普軟化對格陵蘭的立場之前、市場劇烈波動期間的資金流向。美銀策略師哈奈特領銜的團隊也在報告中寫道，該行的「牛熊指標」仍顯示，市場對股票整體持「極度」看多立場，只不過在部分基金出現「大規模流出」後，這種看多程度略有回落。

美股史坦普500指數本周周線邁向連二黑，是去年6月以來首見，格陵蘭相關的爭端即便目前暫時緩和，也重新引發外界對「美國例外論」和美元角色的質疑，促使從歐洲到印度的資金分散配置、減少對美國資產的依賴。

TCW集團執行長寇克接受彭博電視訪問時表示，人們在尋求分散配置、「悄然減少」對美國資產的依賴，「我不認為會出現什麼重磅聲明，我覺得大家會尋找機會來分散投資」。