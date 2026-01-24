我的頻道

格陵蘭震撼效應 美股1周失血170億

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

格陵蘭震撼效應 美股1周失血170億

財經新聞組／綜合報導
美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普威脅因格陵蘭問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股資金流出接近170億美元，歐洲股票基金則出現半年多來最強勁的六周資金流入。

美銀在引述EPFR Global數據的報告中稱，在截至1月21日的一周，歐洲股票基金資金流入，寫下去年6月以來最強勁的六周資金流入量；日本股票基金則創下去年10月以來最大的單周流入。

這些數據基本上是反映川普軟化對格陵蘭的立場之前、市場劇烈波動期間的資金流向。美銀策略師哈奈特領銜的團隊也在報告中寫道，該行的「牛熊指標」仍顯示，市場對股票整體持「極度」看多立場，只不過在部分基金出現「大規模流出」後，這種看多程度略有回落。

美股史坦普500指數本周周線邁向連二黑，是去年6月以來首見，格陵蘭相關的爭端即便目前暫時緩和，也重新引發外界對「美國例外論」和美元角色的質疑，促使從歐洲到印度的資金分散配置、減少對美國資產的依賴。

TCW集團執行長寇克接受彭博電視訪問時表示，人們在尋求分散配置、「悄然減少」對美國資產的依賴，「我不認為會出現什麼重磅聲明，我覺得大家會尋找機會來分散投資」。

格陵蘭 川普 美股

