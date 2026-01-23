OpenAI中東募資 上看500億美元

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
彭博資訊報導，OpenAI執行長奧特曼正在中東地區拜訪重量級投資人，為公司新一輪的募資鋪路，募資金額可能至少500億美元。

消息來源指出，奧特曼與多位投資人進行會談，包括阿布達比一些由國家支持的主要基金。OpenAI希望在最新一輪募資中籌集500億美元或更多資金，對公司的估值介於7500億至8300億美元之間。目前商談仍處於初期階段，實際金額仍可能變動。

彭博先前報導，OpenAI近期也曾向亞馬遜（Amazon）募資，洽談金額100億美元起跳。科技新聞網站The Information也曾報導，OpenAI研究7500億美元估值、募資數百億美元的可能性。

OpenAI先前曾獲得阿布達比科技投資公司MGX的資金支持，並與G42合作，在阿聯開發一座大型資料中心。不只OpenAI，美國多家頂尖的新創AI公司，像是Anthropic、馬斯克的xAI，近來籌資對象都找向資金雄厚的中東投資人，以滿足日益增加的資本需求。

OpenAI最近一次估值是在去年秋季，當時在一筆允許部分員工出售持股的交易中，公司估值達到5000億美元。

