憂強烈寒流來讓暖氣、發電需求增 美天然氣價狂飆

編譯劉忠勇／綜合報導
美國天然氣（LNG）期貨價飆漲至2022年來最高，主因市場憂心強烈寒流南下，不僅會導致暖氣和發電燃料需求大增，連能源生產也可能受阻。由於美國大部分地區極寒天氣預料持續一周，天然氣價格恐怕還會再漲。

繼前兩個交易日狂飆逾50%後，美國LNG近月合約價22日一度跳漲13%，報每百萬英熱單位（BTU）5.506美元。前兩日已改寫史上最大二日漲勢紀錄，本周預料會創1990年有紀錄以來最大單周漲幅。

市場交易可能加劇這波漲勢。能源研究機構EBW統計，在這波飆漲之前，投機客才剛建立14個月來最大天然氣做空部位。之後天然氣價格卻轉而走揚，交易者被迫回補空單，進而推升漲勢。

此外，低溫恐導致美國南部因管線凍結而中斷天然氣生產，在需求預料增長且庫存消耗之際，供應將進一步受限。

美國廣大地區本周預計迎來挾帶極低氣溫的冬季風暴傅恩（Fern），逾1.75億人可能面臨停電及交通中斷。EBW在21日報告中指出，未來一周預料有四天氣溫低於2021年冬季風暴烏里（Uri）水準。當年的風暴阻斷LNG生產，處理運輸天然氣的設備也受到嚴重毀損，當時德州、奧克拉荷馬及路易斯安那州的LNG產量銳減逾半。

美國天然氣生產一旦中斷，可能波及歐亞洲，歐洲天然氣期貨過去一周已大漲近兩成，而日本電價也一度漲到三個月來最高。

天然氣 德州 日本

紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土

美國允許中國進口委內瑞拉石油 但不得壓低價格

美國今天正式退出世衛 還欠2.6億美元會費

比2021尤里風暴更冷 美天然氣兩日狂飆50% 極地寒流恐重創產量

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

