比2021尤里風暴更冷 美天然氣兩日狂飆50% 極地寒流恐重創產量

據預報，美國未來一周預料會有四天氣溫低於2021年冬季風暴烏里（Uri）的水準。（美聯社）

美國天然氣 期貨價格周四繼續飆漲至 2022 年以來最高價位，市場憂心寒流南下不僅會導致暖氣和發電燃料需求大增。連生產也可能受阻。由於美國大部分地區極寒天氣預料會持續一周，天然氣價格恐怕還會進一步上漲。

新加坡時間周四下午 1 時 53 分，近月合約一度跳漲 13%，報每百萬英熱單位（BTU）5.502 美元。天然氣前兩個交易日已狂飆逾 50%，創下史上最大連二日漲勢，本周預料會創下 1990 年有紀錄以來最大單周漲幅。

市場交易可能加劇了這波漲勢。據能源研究機構 EBW Analytics Group 統計，在這波飆漲之前，投機客才剛建立 14 個月以來最大的天然氣做空部位。當天然氣價格轉而走揚，交易者被迫回補空單，進而推升漲勢。

此外，低溫恐導致美國南部因管線凍結而中斷天然氣生產，在需求預料增長且庫存消耗之際，供應將進一步受限。

EBW Analytics 周三的報告中指出，未來一周預料會有四天氣溫低於 2021 年冬季風暴烏里（Uri）的水準。當年的風暴導致天然氣井口的水蒸氣結冰，阻斷燃料生產。此外，處理運輸天然氣的設備也受到嚴重毀損，導致產量大幅短缺。根據一份聯邦報告，德州 、奧克拉荷馬州 及路易斯安那州的天然氣產量當時重摔逾 50%。這場風暴造成數百萬人斷絕暖氣與電力供應，德州官方通報的死亡人數達 246 人。

天然氣產量一旦中斷都可能波及歐洲和亞洲，這兩地均依賴同樣來自美國液化天然氣的供應。而歐亞兩地若遭遇寒流，也可能推升燃料需求。

在全球其他地區，酷寒低溫同樣推升能源價格。歐洲天然氣期貨在過去一周也飆漲逾 18%，而日本電價也在周三漲至三個月來的最高。