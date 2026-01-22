英特爾竟成大飆股 六個月狂漲180% 與這三大利多有關

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
美國晶片大廠英特爾（Intel）近半年股價狂飆180%。（路透）
美國晶片大廠英特爾（Intel）近半年股價狂飆180%。（路透）

晶片大廠英特爾（Intel）將在22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，周三（21日）飆漲逾11%，反映市場對英特爾伺服器用中央處理器（CPU）與晶圓代工業務前景的樂觀情緒。

英特爾股價周三大漲11.7%，收在每股54.25美元，創下自2022年1月以來最高收盤價。今年來才短短幾個交易日，英特爾股價已飆漲47%，在2026年標普500指數成分股中排名第三。

更驚人地，若從去年8月1日波段谷底算來，英特爾股價在接近半年的時間內狂飆180%。

儘管英特爾最新財報可能顯示上季每股盈餘下滑，但市場聚焦於三大利多。

AI升級潮湧現：伺服器CPU需求噴發

根據FactSet對分析師預測的調查，英特爾預期公布去年第4季調整後每股盈餘0.08美元、營收134.2億美元，低於前一年同期的0.13美元與142.6億美元。

不過，分析師看好隨著AI系統日益複雜，英特爾的伺服器用CPU需求強勁。Wedbush分析師布萊森近日指出，這可能帶動最新一季繳出亮眼成績。

KeyBanc分析師阮約翰（音譯）周二也在研究報告中表示，預期英特爾將繳出較佳的財報表現，並給出略為上調的財測，主因是伺服器CPU需求強勁，客戶正升級至Granite Rapids（英特爾最新一代的伺服器架構），同時伺服器CPU的供應能見度顯示，2026年全年的供應幾乎售罄。」

滙豐分析師Frank Lee本周在調升英特爾股票評等時也表示：「隨著AI從簡單助理，演進到能夠規劃並執行任務的自主代理，對通用運算能力的需求正快速增加。」他所指的是由CPU所執行的運算工作。

在經歷如此強勁的漲勢後，市場關注的問題是：英特爾在伺服器CPU的優勢，是否足以彌補其他業務領域的問題。例如，Wedbush的布萊森說，英特爾面臨記憶體成本上升的風險，這可能壓縮公司毛利率，並抑制PC需求。

18A製程技術有可能受蘋果等大廠青睞

另有分析師關注，蘋果是否可能成為英特爾18A與14A晶圓代工製程的客戶。

Susquehanna分析師羅蘭德表示，在英特爾本月稍早推出的AI PC處理器Panther Lake獲得正面回響後，他將關注英特爾是否會正式宣布其晶圓代工業務的重要客戶。

Panther Lake是首次導入英特爾的18A製程所製造。Seaport Research分析師郭德堡本周在調升英特爾評等時表示，18A目前看起來「效能表現相當出色」。18A 的表現對英特爾證明其製造競爭力、並吸引外部客戶至關重要。不過郭德堡也說，在14A製程正式推出之前，英特爾晶圓代工業務的可行性仍有待觀察，而14A很可能要到2028年才會問世。

Freedom Capital Markets科技研究主管米克斯也說：「唯一可能帶來真正基本面驚喜的，是確認蘋果或確認其他合作夥伴採用其最新的製造技術。」

川普公開按讚、分析師接連調升投資評級

另一大利多，則是美國總統川普持續公開讚揚英特爾與執行長陳立武。這些利多因素，帶動華爾街多位分析師近幾周來對英特爾股票轉趨正面，近期滙豐、KeyBanc與Seaport Research皆已上調英特爾的投資評等。

