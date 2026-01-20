OpenAI去年營收破200億美元 AI裝置預定今年下半發表

OpenAI去年營收大幅成長。 （美聯社）

OpenAI 財務長弗萊爾在部落格發文指出，OpenAI 緊隨著算力的擴大，去年的年化營收已經由2024年的60億美元，成長到超過200億美元。全球事務長勒漢則是在達沃斯的活動上表示，公司預定在今年下半年發表第一款AI裝置。

弗萊爾（Sarah Friar）說，OpenAI今年將優先推動「實務應用」，特別是在健康、科學、企業，更好的AI能直接看到更好的成果，這些領域有著廣大和立即的機會。

她在周日（18日）發表的部落格文章中提到，OpenAI的算力在2024年時為0.6 GW，2025年增加至1.9 GW。每周與每日活躍用戶數持續創高。

OpenAI上周宣布，開始在美國對部分用戶投放廣告。這顯示該公司致力創造更多營收，來支持開發AI技術的超高成本。

市場對OpenAI另一大關注焦點是AI裝置的開發進度。勒漢（Chris Lehane）周一（19日）在瑞士達沃斯的Axios House Davos活動中說，OpenAI正在今年下半年推出首款AI裝置的軌道上前進。他把「裝置」列為OpenAI 2026 年最受矚目的重點之一，但不透露任何具體細節，像是：裝置是否會是別針式、耳機式，或是完全不同的形式。

勒漢也不保證裝置一定會在今年上市，只說公司目標是放在今年下半年的某個時間點。他表示，雖然這是「最有可能的時程」，但「仍需視進展情況而定」。

勒漢強調，「裝置」是OpenAI在2026年最受矚目的重點之一，他將在「今年稍晚」再分享相關消息。

媒體陸續傳出OpenAI裝置的報導，指OpenAI正在開發小型、沒有螢幕、可與使用者互動的穿戴式裝置。OpenAI自去年5月收購前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）創立的公司以來，執行長奧特曼 （Sam Altman）就不斷暗示未來將推出一款 AI 裝置，但始終未提供具體時程或外觀描述。