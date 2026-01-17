誰來接掌Fed…呼聲高的華許是鷹是鴿？克魯曼：較像「寵物狗」

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

總統川普16日表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會（CEA）主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fed）主席，這使得前Fed理事華許（Kevin Warsh）出線機率大增。華許是「兩個凱文」之中接掌Fed較佳選擇嗎？對此，經濟學家克魯曼 有一番犀利的評論。

華許此人如何？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，答案是，華許擅長見風轉舵，說的話若非仔細分析，否則聽起來顯得他很聰明。

華許非鷹非鴿 貨幣 政策立場會見風轉舵

外界好奇，華許究竟是貨幣政策「鷹派」或「鴿派」，克魯曼認為，這個問題並未切中要旨，因為他會見政治風向行事，在民主黨主政時反對寬鬆貨幣政策，在共和黨主政時卻力挺。

華許在2006年至2011年擔任Fed理事，在2008年金融海嘯 爆發後的經濟低迷時期呼籲提高利率，常大聲疾呼警告通膨風險，近幾年也一直重申這種顧慮。但2025年，華許非但不再提通膨顧慮，反倒變得支持降低借貸成本。

為何華許在全球金融海嘯爆發後強力主張提高利率，儼然以貨幣政策「鷹派」自居，但現在美國通膨率仍舊超標，他卻大力支持降利率，突然搖身變成貨幣政策「鴿派」？

克魯曼指出，華許在金融海嘯過後亟需寬鬆貨幣政策提振經濟成長之際，竟搖旗吶喊力促升息，現在通膨率一直高於Fed的2%目標，他卻改口支持降利率，還語焉不詳地要求Fed進行「體制改革」，這些說詞若檢視背後的經濟推論，實在毫無道理。

無核心信念 傾向為共和黨政治利益服務

但若不把華許視為鷹或鴿，而像是寵物狗，一切就頓時顯得合理了。克魯曼所謂的「寵物狗」（lapdog），指的是運用聽起來很冠冕堂皇的術語，來合理化他認為適當的貨幣政策——在歐巴馬主政時為在野的共和黨政治利益服務，或如今在共和黨當家時迎合總統川普的意向。

克魯曼文中引述一位布希時代曾與華許共事者對他的評語。現任Beacon政策顧問公司執行合夥人的麥洛這麼評論華許：「他長年抱怨實際上並不存在的通膨，如今顯然已改口。人們會喜歡他，因為他履歷漂亮，似乎有能力勝任其職，但顯然他毫無核心信念可言。」

倘若華許果真獲得Fed主席提名，華爾街或許會更安心，以為他是個正經人士，比起凡事顯得唯川普是從的哈塞特，更有可信度。事實上，摩根大通執行長戴蒙最近就公開支持華許接掌Fed。