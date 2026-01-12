史坦普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周一（12日）收漲，道瓊、史坦普500 指數和費城半導體指數再創收盤新高，科技公司和零售商沃爾瑪上漲，投資人基本擺脫了美國司法部對聯準會 主席鮑爾 啟動刑事調查帶來的影響。

道瓊工業指數12日收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；史坦普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。

費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，報7,674.84點。

多數超大型股上漲，Alphabet上漲逾1%，公司市值突破4兆美元，旗下的Google證實已與蘋果進入一項多年協議，將為這家iPhone製造商的AI技術提供動力。

零售巨擘沃爾瑪大漲3%，推動史坦普500指數和那斯達克指數上漲。這家零售巨頭上月將其股票上市地由紐交所轉至那斯達克。主要消費品類股漲1.4%，在各類股中領漲，科技類股也攀升 。

沃爾瑪將於1月20日加入那斯達克100指數，這有望吸引被動指數基金數十億美元資金流入。

受鮑爾消息的影響，股市低開。美國司法部威脅起訴鮑爾，表面上是針對鮑爾向國會發表的有關建築翻新項目的政策，但此舉加劇市場對聯準會獨立性的擔憂。

鮑爾說則稱川普政府此舉的理由是「藉口」，目的是對利率施加更多影響。美國總統川普2025年1月上任以來一直力促大幅下調利率。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，「關於司法部對鮑威爾展開調查的消息基本上被川普提前暗示了，因此我認為市場目前對此從容因應。」「聯準會前主席們群起站出來支持鮑爾......也讓市場感到鬆了口氣。」

市場的基準假設是聯準會不受政府意志的左右，而這種認知一旦發生變化，可能會影響市場情緒。儘管聯準會獨立性面臨的風險很可能成為2026年的一個關鍵主題，但Evercore的Krishna Guha表示，美國市場在周一趨於穩定可以有兩種解讀。

他說：「第一種解讀是，這件事對市場並不重要，」，「第二種解讀是，這件事非常重要，但正因為如此，投資者認為這一舉動最終不會有結果，政府將尋找緩和局勢的途徑。我們堅定站在第二種解讀這一邊。」

投資人也在等待美國企業的第4季財報。

根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，分析師預期科技類股獲利預料比去年同期成長26.5%；預期史坦普500企業整體獲利將成長8.8%。財報季將於周二拉開序幕，屆時摩根大通其他大銀行將公布業績。

川普呼籲自1月20日起將信用卡利率上限設定為10%，為期一年，令貸款機構和信用卡公司股價承壓。

史坦普500金融指數下跌0.8%，跌幅在各類股中最大。花旗集團下跌3%，信用卡公司美國運通下跌4.3%。消費金融公司亦下跌，其中Capital One收跌6.4%。

Abercrombie & Fitch Co.股價暴跌18%，該服裝零售商的年終銷售旺季銷售額不及投資者預期

投資者還在等待周二公布的美國消費者物價指數（CPI）報告，該數據可能影響聯準會降息前景。根據LSEG數據，市場目前押注年底前至少再降息兩次，每次25個基點。