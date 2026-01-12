我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析指美對伊朗動武風險升高至70% 荷莫茲海峽再成焦點

川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」

風向要變了？大宗商品「超級周期」2026年蓄勢待發

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師指出，市場可能正處於轉折點，金融資產與大宗商品的相對強弱正在轉換，大宗商品可能在2026年迎來超級周期。圖為貴金屬工廠車間的99.99%純金粒。（路透）
分析師指出，市場可能正處於轉折點，金融資產與大宗商品的相對強弱正在轉換，大宗商品可能在2026年迎來超級周期。圖為貴金屬工廠車間的99.99%純金粒。（路透）

2026年初，大宗商品強勢開局。史坦普500指數中的原物料與能源股分別上漲6.4%及4.3%。金、銀延續2025年漲勢，1月分別上漲3.7%及12.4%。布蘭特原油本月漲4.1%，主因美國介入委內瑞拉引發的地緣政治風險，暫時掩蓋了對全球原油供給過剩的憂慮。

財經網站MarketWatch報導，分析師指出，市場可能正處於轉折點。金融資產與大宗商品的相對強弱正在轉換。

關鍵驅動力來自全球資料中心與AI基礎設施的巨額資本支出，直接推升工業金屬與天然氣需求。同時，市場對高政府債務侵蝕美元購買力的擔憂，也支撐了貴金屬價格。

地緣政治風險進一步助推漲勢。委內瑞拉局勢推升油價與貴金屬。銅價則因供應干擾及資料中心需求強勁，突破每磅6美元，逼近歷史高點。

當前情境被視為類似2000年代初的大宗商品超級周期，反映AI資本支出爆發、地緣風險及全球貨幣政策趨向寬鬆。分析師預期，隨2026年全球增長情緒改善，漲勢可能從金屬擴及能源領域。

本周美國將公布通膨、零售銷售等關鍵數據，市場將以此判斷經濟與物價走勢，尋求更多方向指引。

委內瑞拉 AI 油價

上一則

關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論

延伸閱讀

伊朗恐將變天、英德擬聯手出兵格陵蘭…5事不可不知

伊朗恐將變天、英德擬聯手出兵格陵蘭…5事不可不知
科技股下挫而小型股上揚 史坦普500指數幾無變動但那指跌

科技股下挫而小型股上揚 史坦普500指數幾無變動但那指跌
不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險
AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」