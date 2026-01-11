詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

據美國聯邦調查局（FBI）統計，去年上半年透過加密貨幣 自動櫃員機（ATM）進行的詐騙 ，損失金額高達2.4億美元，約為2024年全年的兩倍，已促使部分決策者尋求禁止措施。

美國華盛頓州 史波坎（Spokane）警探史威林（Tim Schwering）在2023年就已注意到加密貨幣犯罪攀升。他說，受害者多為年長或孤獨人士，遭海外犯罪分子假扮成戀愛對象誘騙，或利用他們因認知功能衰退而較易受威嚇的弱點下手，甚至冒充政府人員，威脅動用國稅局（IRS）權力。

史威林說，非法資金最終流向中國、俄羅斯和奈及利亞等遙遠地區，「難以追蹤或追回」，不少受害者畢生積蓄因此化為烏有。史波坎市議員狄倫（Paul Dillon）因此提案，要求該市全面禁止加密幣ATM。這項決議去年6月生效，為國內跑在前面的例子，當地業者正趕忙在寬限期結束前移除ATM。

亞利桑納、阿肯色與佛蒙特等多個州，也正收緊相關法律，或考慮對這類ATM祭出更多限制。明尼蘇達州的聖保羅市，則正在研議比照史波坎，實施全面禁令。但部分專家指出，大規模撤除這類ATM不會根除詐騙，反而可能無意間引發其他後果。

區塊鏈公司Mavryk創辦人兼執行長戴維斯（Alex Davis）表示，加密幣ATM能持續存在，是因為它們解決了受監管的金融體系至今仍無法處理的問題：讓資金以可及、具隱私性且毫無阻礙的方式流動。他也說，傳統金融體系日益轉向更嚴格的保護措施與合規要求，對匿名經濟活動的容忍度也持續降低。

The Crypto Company營運長史特拉瑟（Jared Strasser）表示，加密幣ATM服務的是需要即時取得資金的人。相較下，將加密貨幣視為投資資產類別者，使用這類ATM的機率低得多。史特拉瑟說，「加密幣ATM成為詐騙者青睞的工具，主因其快速和不可逆的特性」。

威廉與瑪麗法學院（W&M Law School）助理教授布雷多（Lev Breydo）認為，加密幣ATM凸顯一個更大的問題，「BTM（比特幣ATM）高度普及，透露出美國許多不是太好的情況。簡言之，BTM反映出被排除在正規金融體系機制之外者的共通點」。

以需求面來看，美國有大量人口銀行服務不足（underbanked），且由美國向海外匯款的現金量龐大、當地加密幣採用率也相對較高，這是該國擁有全球八成加密幣ATM的原因。布雷多說，「就此而言，這些機器與其說是『創新』的象徵，不如說是反映了金融體系和社會安全網更深層的結構失靈現象」。