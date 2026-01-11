我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙猖獗...美加密幣ATM半年損失2.4億 恐走入歷史

紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

據美國聯邦調查局（FBI）統計，去年上半年透過加密貨幣自動櫃員機（ATM）進行的詐騙，損失金額高達2.4億美元，約為2024年全年的兩倍，已促使部分決策者尋求禁止措施。

美國華盛頓州史波坎（Spokane）警探史威林（Tim Schwering）在2023年就已注意到加密貨幣犯罪攀升。他說，受害者多為年長或孤獨人士，遭海外犯罪分子假扮成戀愛對象誘騙，或利用他們因認知功能衰退而較易受威嚇的弱點下手，甚至冒充政府人員，威脅動用國稅局（IRS）權力。

史威林說，非法資金最終流向中國、俄羅斯和奈及利亞等遙遠地區，「難以追蹤或追回」，不少受害者畢生積蓄因此化為烏有。史波坎市議員狄倫（Paul Dillon）因此提案，要求該市全面禁止加密幣ATM。這項決議去年6月生效，為國內跑在前面的例子，當地業者正趕忙在寬限期結束前移除ATM。

亞利桑納、阿肯色與佛蒙特等多個州，也正收緊相關法律，或考慮對這類ATM祭出更多限制。明尼蘇達州的聖保羅市，則正在研議比照史波坎，實施全面禁令。但部分專家指出，大規模撤除這類ATM不會根除詐騙，反而可能無意間引發其他後果。

區塊鏈公司Mavryk創辦人兼執行長戴維斯（Alex Davis）表示，加密幣ATM能持續存在，是因為它們解決了受監管的金融體系至今仍無法處理的問題：讓資金以可及、具隱私性且毫無阻礙的方式流動。他也說，傳統金融體系日益轉向更嚴格的保護措施與合規要求，對匿名經濟活動的容忍度也持續降低。

The Crypto Company營運長史特拉瑟（Jared Strasser）表示，加密幣ATM服務的是需要即時取得資金的人。相較下，將加密貨幣視為投資資產類別者，使用這類ATM的機率低得多。史特拉瑟說，「加密幣ATM成為詐騙者青睞的工具，主因其快速和不可逆的特性」。

威廉與瑪麗法學院（W&M Law School）助理教授布雷多（Lev Breydo）認為，加密幣ATM凸顯一個更大的問題，「BTM（比特幣ATM）高度普及，透露出美國許多不是太好的情況。簡言之，BTM反映出被排除在正規金融體系機制之外者的共通點」。

以需求面來看，美國有大量人口銀行服務不足（underbanked），且由美國向海外匯款的現金量龐大、當地加密幣採用率也相對較高，這是該國擁有全球八成加密幣ATM的原因。布雷多說，「就此而言，這些機器與其說是『創新』的象徵，不如說是反映了金融體系和社會安全網更深層的結構失靈現象」。

加密貨幣 詐騙 華盛頓州

上一則

今年亞洲科技股在全球AI競賽一馬當先 將繼續完勝美國科技股

延伸閱讀

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型
新型態犯罪：搶加密幣不靠駭客靠暴力 華女損失300萬

新型態犯罪：搶加密幣不靠駭客靠暴力 華女損失300萬
烏克蘭戰時防金融犯罪 歐盟助監管加密貨幣金流

烏克蘭戰時防金融犯罪 歐盟助監管加密貨幣金流
累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家
比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作