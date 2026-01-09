我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

紐約班森賀華社 假警察電話行騙頻傳

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普去年4月宣布課徵對等關稅，美國最高法院即將宣判此舉是否合法。 （路透）
美國總統川普去年4月宣布課徵對等關稅，美國最高法院即將宣判此舉是否合法。 （路透）

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的關稅是否合法，這對美股與美債將是另一大考驗。

今年伊始，美股持續走高，史坦普500指數接近歷史高點，比去年4月上漲約40%，主要靠人工智慧（AI）榮景，以及川普決定對最激烈的關稅措施做出讓步。美債殖利率也從去年中的高點回降，因為交易商相信聯準會（Fed）將持續降息。

如果最高法院判決川普全面提高關稅之舉越權，則由於白宮可能引用其他法律，另行實施類似的關稅措施，因此較長期間不確定性依然居高。

不過分析家與投資機構表示，市場對判決的立即性影響比較可以預測。如果判決這項關稅違法，可能推升股市上漲，因為這肯定將能提升企業的獲利率，並免除消費者的負擔。在此同時，公債則可能承受壓力，因為這將使經濟獲得額外的刺激力道，從而使Fed的降息路徑展望更為複雜，並且使政府預算赤字面臨惡化的威脅。

華爾街最早將能於本周得到答案。最高法院已預定本周五（9日）是「意見日」，顯示周五是宣判的第一個可態的日期。

整體來看，若法院判決關稅違法，則據富國集團股市策略長Ohsung Kwon之前的估計，史坦普500大企業2026年的息稅前盈餘將增加2.4%，這將可能推升股價。加州Ocean Park資產管理公司投資長奧賓表示，這將對「多頭行情平添一些催化劑」。

受益較大的是高度依賴進口產品的類股，例如消費類股，而銀行等金融業也可能因為消費者信心增強而受益。周四（8日）史坦普消費必需品股大漲2.3%，是去年4月以來最大單日漲幅，由好市多及邦吉公司領漲。

彭博資訊指出，服飾、玩具等產業顯然會是贏家，Nike與美泰兒將頗有看頭，家庭修繕用品也將受益。政府若須退還關稅，則Caterpillar與Deere等製造業巨擘將得利最多。美國物流業者UPS、聯邦快遞及卡車業，都將同步受惠。

金融業方面，摩根大通、高盛及黑石等公司過去一年來股價動盪不已，因為投資人擔憂川普貿易戰將使經濟減緩。如果法院裁決關稅違法，對金融股自然有利。

分析師並指出，反過來看，原料、商品及受到關稅保護的美國國內生產者等類股，可能面臨逆風。

債市方面，交易商預期行情將會出現短期性的震盪。這一年來美國公債價格上漲逾6%，表現是2020年來最佳，因為市場預期Fed將恢復降息。另外關稅收入激增，也使財政赤字的壓力減輕。

摩根大通策略團隊指出，如果關稅被判決無效，可能重新引發債市對財政的憂慮，使長期殖利率面臨上升的風險，殖利率曲線也將更陡，但這類衝擊「將相當有限」，因為川普政府可能尋求替代性的法律路徑，來重新實施大部分現行的關稅。

摩根士丹利分析團隊指出，投資人將密切關注判決中任何與關稅退還時機與規模有關的文字，因為這與政府發行公債的規模有關。但由於華爾街交易商一直預料會出現這種判決結果，而且還可能已經反映了一部分風險，因此債市可能只會出現短暫賣壓；甚至可能出現「利空出盡」效應，反而壓低殖利率。

關稅 殖利率 川普

上一則

馬斯克xAI砸200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

延伸閱讀

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」
習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做

習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做
川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元
路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課