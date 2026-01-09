我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約班森賀華社 假警察電話行騙頻傳

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

馬斯克xAI砸200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國密西西比州長李夫斯8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。（美聯社）
美國密西西比州長李夫斯8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。（美聯社）

美國密西西比州長李夫斯（Tate Reeves）8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。這將成為該州史上規模最大的民間投資，也是xAI在大孟菲斯地區的第三座資料中心。

馬斯克去年12月30日就宣布買下這座名為「MACROHARDRR」的資料中心，並表示這座設施將使xAI的算力達到2百萬瓩（GW），但當時並未提供投資細節或資料中心的地點。

該聲明表示，xAI預期，這座位在南海文市（Southaven）的資料中心將從今年2月起開始運轉。這座資料中心鄰近xAI在南海文新取得的發電廠廠址，以及該公司田納西州孟菲斯市（Memphis）的現有資料中心。孟菲斯市是xAI號稱全球最大超級電腦聚落Colossus的所在地。

這項宣布適逢xAI孟菲斯地區的資料中心計畫面臨嚴格審視。美國全國有色人種協進會（NAACP）和南方環境法律中心（SELC）都對xAI超級電腦設施造成的空氣汙染提出疑慮。

一份由南海文當地團體發起的反對xAI開發、呼籲關閉xAI當地設施的請願書，截至8日下午已收到逾900份連署。

AI 馬斯克 田納西州

上一則

貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

延伸閱讀

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下
xAI去年Q3淨損擴大至14.6億美元 前九個月狂燒現金78億

xAI去年Q3淨損擴大至14.6億美元 前九個月狂燒現金78億
特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退

特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退
Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課