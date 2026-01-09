我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

度完假還是覺得累？心理學家分享3個真正能減壓的方法

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周四於白宮接見英特爾執行長陳立武 （圖）。（美聯社）
美國總統川普周四於白宮接見英特爾執行長陳立武 （圖）。（美聯社）

美國總統川普周四於白宮接見英特爾（Intel）執行長陳立武，雙方討論在美國政府入股該晶片製造商之後，新款處理器系列的進展。

川普在其Truth Social社群平台發文盛讚英特爾的進展。自去年傳出美國聯邦政府計畫買進最多10%股份以來，英特爾股價已上漲逾70%。目前政府持股已累積約5.5%，未來仍將持續加碼。

他寫道：「我剛剛與非常成功的英特爾執行長陳立武結束了一場很棒的會晤，我們（政府）拿到很棒的交易，英特爾也是。美國決心將尖端晶片製造帶回本土，而這正在實現！」

陳立武去年3月接任執行長以來，已迅速採取行動，試圖穩住這家陷入困境的晶片製造商業務。除了美國政府入股以外，輝達與軟銀集團也購入價值數十億美元的股權。

儘管這些交易推升英特爾股價，但該公司仍需證明新產品能奪回流失的市占率。陳立武本周在產業會議中表示，英特爾已按時程於2025年底開始出貨首批18A製程（次2奈米）產品，部分晶片製造仍持續依賴台積電。

川普在文中聲稱他「為美國人民賺進數百億美元」，但美國政府從持股中獲得的實際收益尚未達到此數。

美國政府8月入股時，持股價值為57億美元，目前持有的大部分股權仍取決於未來發展。若納稅人在現行複雜安排下最終取得所有可用股份，整體價值將達277億美元，而目前公共部門實際持股的市值僅略高於110億美元。

英特爾發言人指出，美國政府持股細節已載於公開申報文件。白宮方面未立即回應。

英特爾 陳立武 川普

上一則

南韓7月啟動24小時外匯交易 韓元國際化邁關鍵一步 拚MSCI升級

下一則

貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

延伸閱讀

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列
紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」
「戰爭依法要國會授權」參院通過決議 禁川普再向委國動武

「戰爭依法要國會授權」參院通過決議 禁川普再向委國動武
川普對等關稅案最快今天判決 最高院可能出現3種可能

川普對等關稅案最快今天判決 最高院可能出現3種可能

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課