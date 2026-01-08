xAI去年Q3淨損擴大至14.6億美元 前九個月狂燒現金78億

內部文件顯示，馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI的燒錢速度驚人。(路透)

根據內部文件，馬斯克 旗下人工智慧新創公司xAI 正以驚人速度燒錢。隨著該公司大手筆建置資料中心、招募人才，以及開發最終將賦能人形機器人的軟體，xAI在截至2025年9月30日的單季淨損擴大至14.6億美元，高於第1季的10億美元，而去年前九個月的現金支出高達78億美元。

文件顯示，xAI正迅速動用近期募得的資金。該公司對投資人表示，其長期目標是打造能自給自足的AI系統，最終為人形機器人提供動力，包括Tesla的Optimus。管理層指出，目前重心放在加速開發AI代理與軟體，相關成果將匯入馬斯克口中的純AI軟體公司Macrohard，最終能驅動Optimus。

儘管虧損擴大，營收成長仍快。xAI去年第3季營收增加將近一倍到1.07億美元。毛利也從前一季的1,400萬美元強升至6,300萬美元。儘管如此，公司虧損仍持續擴大，前九個月稅息折舊攤銷前利潤（EBITDA）虧損累計達到24億美元，超出先前預期的全年22億美元。

馬斯克旗下事業高度交織。例如，xAI的聊天機器人Grok已融入社群平台X與特斯拉 車輛；SpaceX也投資了xAI，而xAI反過來投入數億美元向特斯拉採購大量Megapack電池。特斯拉目前不是xAI股東，相關投資提案未獲特斯拉股東會通過。

為支撐龐大開銷，xAI控股（xAI與X的母公司）近期完成一輪200億美元的股權融資，投資人包括輝達（Nvidia）和Qatar Investment Authority，公司估值因此達到2,300億美元。資金主要用於擴建田納西州資料中心，並計劃進一步提升運算容量。即便如此，xAI每月投資支出仍接近10億美元，燒錢速度短期內難以放緩。