英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾宣布開發新遊戲晶片後，股價周三大漲。（路透）

英特爾 的股價周三大漲逾6%，成為標普500指數當日表現最強的成分股。儘管該公司過去在AI 領域的聲勢不如專注於GPU的輝達 （Nvidia）、超微（AMD），或專攻客製化晶片的博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell Technology），但這次股價表現顯示市場觀點可能正在轉變。

投資界近期出現一種看法：隨著AI系統需求增長，CPU可能成為新的搶手貨。市場擔憂記憶體元件短缺將推升價格，網路上甚至出現「伺服器CPU可能大幅漲價」的議論。AI研究公司FundaAI也警告，CPU領域正醞釀與GPU同樣嚴重的供應危機。

不過，這些傳聞遭到部分分析師質疑。Mizuho分析師Jordan Klein與英特爾投資者關係團隊交流後指出，供應緊張的討論集中在下一代PC晶片，而非伺服器產品，且公司從未提及伺服器CPU將大幅漲價。他認為市場傳言只是「雜音」。

與此同時，輝達執行長黃仁勳本周在CES展上暗指英特爾的x86架構晶片「效能不足或功耗太高」，輝達正積極推廣自家的Grace與Vera CPU。這顯示CPU市場的競爭正在加劇。

美國媒體Information報導，根據Yahoo Finance，在英特爾股價跳漲之前，該公司一位高管在CES公布這家晶片製造商正為行動遊戲裝置開發客製化的遊戲晶片與軟體。

目前還不清楚投資人具體是針對什麼消息做出反應，但英特爾本周稍早在CES發布了首款基於其新一代18A製程技術（宣稱這是美國研發與製造的最先進半導體製程）的筆記型電腦AI晶片Core Ultra Series 3處理器（代號Panther Lake），而前述提及的新遊戲晶片，同樣是基於Panther Lake平台開發出來的。

另有分析師認為，股價上漲的催化劑可能來自代工業務的預期。近期高通傳出考慮與三星晶圓代工合作，這讓市場聯想高通未來也可能委託英特爾生產晶片。Gabelli Funds分析師Ryuta Makino指出，若英特爾能在2026下半年或2027上半年為其18A或14A製程爭取到重要客戶，將成為今年股價的最大推動力。

整體而言，此次股價波動反映部分投資者正將目光從輝達等主流AI標的，轉向英特爾與記憶體類股，期待全球數據中心建設潮能帶動這些標的同步成長。