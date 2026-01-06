我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是「藏海傳」 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

史上首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠

馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在拉斯維加斯消費性電子展（CES）上，發表自駕車人工智慧技術Alpamayo。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在拉斯維加斯消費性電子展（CES）上，發表自駕車人工智慧技術Alpamayo。(路透)

輝達（NVIDIA）正加緊投入自動駕駛技術，特斯拉執行長馬斯克周一在社群平台X對此表示，他並還沒有需要擔心的理由。馬斯克與輝達執行長黃仁勳交情不錯，而特斯拉是目前自駕領域主導公司之一。

輝達周一在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，發表了Alpamayo開源自動駕駛模型。馬斯克當天晚上在X上貼文說，「我不會因此失眠」；「而且我真心希望他們能夠成功」。

輝達的Alpamayo自駕模型，宣稱使用推理能力來處理困難的狀況，而不是以傳統的、基於規則的方法。基於規則的自駕技術，往往不易反應預期以外的情境。

黃仁勳在介紹輝達的自駕系統時指出：「我現在毫不懷疑，這將成為最大的機器人產業之一。我們的願景是，未來每一輛汽車、每一輛卡車都將具備自動駕駛能力。」

馬斯克的看法不同。他在X上寫道：「傳統汽車公司要在幾年以後，才會大規模將攝影機、AI電腦的設計，整合進他們的車輛當中。所以，對特斯拉而言，競爭壓力或會在五年或六年內來到，甚至可能更久。」

然而看股價表現，周二（6日）輝達微跌0.47%，特斯拉下挫4.14%。

Future Fund合夥人布萊克認為，Alpamayo的推出意味著汽車公司可以向輝達購買或授權使用各種等級的自動駕駛技術。最終可能導致特斯拉、Alphabet旗下的Waymo以及其他研發自駕汽車的公司，面臨更激烈的競爭。

除了發表會上賓士（Mercedes-Benz）CLA車款配備Alpamayo的案例，根據聲明，Uber、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、Lucid等公司也都有興趣使用Alpamayo來開發全自駕輛。中國大陸電動車大廠比亞迪也有意與輝達合作。比亞迪剛在2025年擠下特斯拉，登上電動車的全球銷售王座。

輝達 特斯拉 自駕

上一則

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

下一則

「股神」接班人亞伯剛接棒就獲加薪 年薪是巴菲特的近61倍

延伸閱讀

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧
訂單會說話 黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口

訂單會說話 黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口
Grok涉兒童色情深偽圖 英國促馬斯克X平台處理

Grok涉兒童色情深偽圖 英國促馬斯克X平台處理
劍指特斯拉…多家中企搶攻腦機介面 產業競爭白熱化

劍指特斯拉…多家中企搶攻腦機介面 產業競爭白熱化

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

2026-01-02 19:04

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺