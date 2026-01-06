加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳表示，他並不擔心加州可能對億萬富豪課稅，立場與一群公開反對這項史上首例提案的超級富豪加州州民不同。

華爾街日報報導，黃仁勳6日接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪時表示：「我們選擇住在矽谷，無論他們想課什麼稅，我想那就這樣吧。我完全可以接受，這件事從未在我腦中出現過。」

這項公投提案由一個醫療照護工作者工會於2025年提出，將對身家超過10億美元的億萬富豪資產課徵一次性5%的稅負。課稅對象並非收入，而是資產本身，例如股票、藝術品與智慧財產權，並給予5年繳納期限。

這項提案仍需蒐集足夠連署，才能列入11月舉行的公投。若順利通過，將追溯適用於1月1日仍為加州居民的億萬富豪，對黃仁勳而言可能意味著一筆相當可觀的稅負。根據《富比士》億萬富豪榜，黃仁勳目前以約1632億美元的淨資產，名列全球第八大富豪。

根據財富情報公司Altrata的資料，加州在2024年估計擁有255位億萬富豪，為各州之冠，約占全美總數的22%。不過，該估計係以企業登記地址為基礎，並非所有億萬富豪都必然被視為加州居民，或需適用該項新稅制。

提案支持者表示，超級富豪為尋求更有利環境而大規模離開加州的說法往往被誇大，並認為該稅制是回應聯邦醫療補助計畫（Medicaid）可能遭削減的合理回應。反對者則認為，這項措施形同不公平的財富沒收，將迫使人才離開加州。民主黨籍州長紐森已表態反對，一些在加州擁有資產的知名企業領袖於2025年底宣布，將在佛州或德州設立新辦公室，並強調其房地產及其他資產主要位於加州以外。

