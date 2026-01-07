我的頻道

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

川普促投資委內瑞拉油業 美企大多保持沉默

編譯季晶晶／綜合報導
能源業專家普遍認為，重建委內瑞拉的石油產業之路艱辛漫長。（路透）
能源業專家普遍認為，重建委內瑞拉的石油產業之路艱辛漫長。（路透）

川普總統拋出誘因，表示政府可能補助能源業者，協助重建委內瑞拉石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業前往投資，但業界回應冷淡。

川普5日受訪時指出，讓美國油企在委國擴展業務的計畫，可能在18個月內「啟動運轉」。他聲稱，這需要「巨額資金」，油商將先墊付，隨後獲得美國政府補貼，或者從未來營收中扣抵。他認為此舉有助降低國際油價，符合美國戰略利益；讓委國增產石油，也有助於挽救當地受重創的經濟。

然而，白宮尚未說明重建的具體細節，包括生產如何恢復、過渡期間的收入由誰掌控等關鍵問題。

與川普的樂觀形成強烈對比，能源業專家普遍認為重建之路艱辛漫長，業者對是否願意重新投資委內瑞拉大多保持沉默。

CNN引述業內人士報導，美國油企的高層不太可能一頭栽進委內瑞拉。首先，當地局勢仍不明確。

石油公司決定投資偏遠的鑽探項目時，需對未來數年甚至數十年後的營運環境有信心，現在連幾周後委內瑞拉的政府形式和體制會變什麼樣都很難說，更不用談幾年後了。

其次，委國石油設施因多年管理不善、投資不足，已處於失修狀態。據諮詢業者Rystad Energy最新估計，僅將委國石油產量維持在現在的每日110萬桶，未來15年就需約530億美元投資；若要恢復過往產能，總花費恐達1,830億美元。最大的問題可能是當前油價偏低，石油公司不願意在高風險項目上下注。

委內瑞拉前總統馬杜洛5日首次在紐約聯邦法院出庭，他透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是一個正直的人。」「我依然是我國的總統。」同日，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。

路透/Ipsos民調顯示，美國活捉委內瑞拉總統，獲得約三分之一美國民眾支持，而川普的支持率升抵42%，是去年10月來新高。

委內瑞拉 石油 川普

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

