我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普在社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在網路引發熱議甚至帶動該套裝搜尋量大增。（路透）
美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普在社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在網路引發熱議甚至帶動該套裝搜尋量大增。（路透）

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在網路引發熱議甚至帶動該套裝搜尋量大增。

川普（Donald Trump）3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一張照片，其中馬杜洛（Nicolas Maduro）身穿運動用品製造商耐吉（Nike）Tech Fleece系列套裝、戴著眼罩，配文寫道：「馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，這張照片和該套裝迅速在網路爆紅。

有網友在社群媒體發文說，針對Nike Tech Fleece的網路搜尋量激增，甚至有人稱這是完美的萬聖節服裝。

另有網友宣稱這款套裝已賣到缺貨，不過，在Nike官網上這款套裝仍有多種尺寸可供選購，外套和運動褲售價分別是140美元和120美元。

一名社群媒體平台X用戶說，大家都戲稱它是「馬杜洛灰」，另一名用戶打趣說道：「Nike Tech Fleece不只適合健身時穿、外出辦事可穿，連進聯邦監獄也能穿。」

其他X平台用戶指出：「馬杜洛被捕當下穿著Nike Tech Fleece灰色套裝，令人難以置信。看來這款運動服已變成非官方的『毒梟運動服』。」

Nike暫未回應媒體置評請求。

馬杜洛 社群媒體 川普

上一則

美關稅戰激化 中去年貿易順差4成來自一帶一路國家

延伸閱讀

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？
委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘
馬杜洛首度在紐約受審有變數 紐時：辯方恐鎖定2打點

馬杜洛首度在紐約受審有變數 紐時：辯方恐鎖定2打點

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班