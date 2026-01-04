未來一周美股四大觀察變數

未來一周美股有四大觀察變數。（歐新社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅 ：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI ）等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括1月密西根大學消費者信心初值；12月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、Challenger 裁員人數；11月JOLTs職位空缺；10月工廠訂單、貿易收支等。

四是2026年消費電子展（CES）：1/6（二）-1/9（五）舉行，主題為「AI Forward」，有望看到更多「AI觸及伸向各領域應用」的真實案例，並聚焦於機器人、自駕車 、邊緣裝置（如：PC、智慧家電）及企業級解決方案。另外，超微執行長蘇姿丰將發表主題演講。

富蘭克林投顧指出，展望2026年，Factset（12/19）調查顯示，S&P 500企業獲利有望成長15%，較2025年的12.3%加速。其中，科技（成長28.6%）以及原物料（22%）、工業（15.4%）等循環股成長動能將超越整體S&P 500指數，通訊服務（11.8%）、消費耐久財（11.2%）也有雙位數成長力道。

若逐季看，在2026年第1季至2026第4季期間，S&P 500企業營收均將維持6%以上成長力道，企業獲利更可望逐季加速成長，展現出美國企業極具韌性的業績。

富蘭克林投顧表示，2025年第4季財報季逼近，除了留意財報財測外，還需留意美國政府關門、消費旺季對業績的影響。此外，AI領頭羊對AI的看法也將備受關注，財報季期間還有FOMC會議、1/6-1/9消費電子展、1/12-1/15摩根大通醫療年會等重大事件。「大而美法案」上路後，個人與企業減稅措施也將對經濟與企業前景帶來重大影響。