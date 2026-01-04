我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市議會調查：新系統與重複申請 拖慢紐約糧食券核發

曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室

未來一周美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
未來一周美股有四大觀察變數。（歐新社）
未來一周美股有四大觀察變數。（歐新社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括1月密西根大學消費者信心初值；12月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、Challenger 裁員人數；11月JOLTs職位空缺；10月工廠訂單、貿易收支等。

四是2026年消費電子展（CES）：1/6（二）-1/9（五）舉行，主題為「AI Forward」，有望看到更多「AI觸及伸向各領域應用」的真實案例，並聚焦於機器人、自駕車、邊緣裝置（如：PC、智慧家電）及企業級解決方案。另外，超微執行長蘇姿丰將發表主題演講。

富蘭克林投顧指出，展望2026年，Factset（12/19）調查顯示，S&P 500企業獲利有望成長15%，較2025年的12.3%加速。其中，科技（成長28.6%）以及原物料（22%）、工業（15.4%）等循環股成長動能將超越整體S&P 500指數，通訊服務（11.8%）、消費耐久財（11.2%）也有雙位數成長力道。

若逐季看，在2026年第1季至2026第4季期間，S&P 500企業營收均將維持6%以上成長力道，企業獲利更可望逐季加速成長，展現出美國企業極具韌性的業績。

富蘭克林投顧表示，2025年第4季財報季逼近，除了留意財報財測外，還需留意美國政府關門、消費旺季對業績的影響。此外，AI領頭羊對AI的看法也將備受關注，財報季期間還有FOMC會議、1/6-1/9消費電子展、1/12-1/15摩根大通醫療年會等重大事件。「大而美法案」上路後，個人與企業減稅措施也將對經濟與企業前景帶來重大影響。

AI 關稅 自駕車

上一則

神押注 賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

下一則

美突襲委內瑞拉 助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

延伸閱讀

黃仁勳：未來2年 Nvidia與聯想AI合作規模或再擴大5倍

黃仁勳：未來2年 Nvidia與聯想AI合作規模或再擴大5倍
川普關稅為何影響不大？專家：喊得嚇死人 實際有落差

川普關稅為何影響不大？專家：喊得嚇死人 實際有落差
晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍
黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場

黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點