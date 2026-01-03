我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴審婚姻關係…美公民配偶未同住 難拿綠卡

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。（美聯社）
元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。（美聯社）

晶片股周五走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI 基礎設施股率先大漲，台積電ADR漲逾5%，創下歷史新高。

受到科技股表現遜色所累，史坦普 500 指數幾經震盪後，周五收盤小漲 0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除輝達（NVIDIA）外，「科技七雄」全面下跌。

道瓊工業指數周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音（Boeing）等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾大張8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

資料儲存股（SanDisk）和威騰電子（Western Digital）分別大漲16%和9%，和美光分居當天史坦普500指數成分股中領漲的前三名。

儘管如此，從大盤表現來看，「聖誕行情」（去年最後五個交易日和新年頭兩個交易日）迄未現身，六個交易日跌了0.7%，只能指望下周一能扳回一城。

未來一周，股市仍須跨越重重關卡，包括周二登場的拉斯維加斯消費電子展（CES），以及最新的就業報告。

輝達執行長黃仁勳將在CES 登台演講，為新年定下AI基調。超微（AMD）執行長蘇姿丰也有演講，超微周五也大漲4.4%。

下周五也將公布12月就業報告，分析師預料會增加 6.5 萬個就業，失業率則從 4.6% 輕微下滑至 4.5%。除非失業率升逾5%，華爾街暫可無視勞動市場的疲軟。

元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。以去年為例，史坦普 500 指數 1 月上漲 2.7%，全年最終漲幅超過 16%。據統計，當史坦普指數 1 月走揚，全年收高的機率高達 79%。

輝達 CES 華爾街

上一則

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

下一則

美國攻擊委內瑞拉將震撼油市？下周估衝上65美元

延伸閱讀

2026資金流向新興市場...美元走弱、市場對AI鑑別力提升

2026資金流向新興市場...美元走弱、市場對AI鑑別力提升
台韓率亞洲製造業回暖 歐元區則更加萎縮

台韓率亞洲製造業回暖 歐元區則更加萎縮
新年首個交易日 美股多收紅

新年首個交易日 美股多收紅
2026年開紅盤 科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

2026年開紅盤 科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變