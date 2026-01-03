晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。（美聯社）

晶片股周五走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES ）登場之前，AI 基礎設施股率先大漲，台積電ADR漲逾5%，創下歷史新高。

受到科技股表現遜色所累，史坦普 500 指數幾經震盪後，周五收盤小漲 0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除輝達 （NVIDIA）外，「科技七雄」全面下跌。

道瓊工業指數周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音（Boeing）等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾大張8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

資料儲存股（SanDisk）和威騰電子（Western Digital）分別大漲16%和9%，和美光分居當天史坦普500指數成分股中領漲的前三名。

儘管如此，從大盤表現來看，「聖誕行情」（去年最後五個交易日和新年頭兩個交易日）迄未現身，六個交易日跌了0.7%，只能指望下周一能扳回一城。

未來一周，股市仍須跨越重重關卡，包括周二登場的拉斯維加斯消費電子展（CES），以及最新的就業報告。

輝達執行長黃仁勳將在CES 登台演講，為新年定下AI基調。超微（AMD）執行長蘇姿丰也有演講，超微周五也大漲4.4%。

下周五也將公布12月就業報告，分析師預料會增加 6.5 萬個就業，失業率則從 4.6% 輕微下滑至 4.5%。除非失業率升逾5%，華爾街 暫可無視勞動市場的疲軟。

元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。以去年為例，史坦普 500 指數 1 月上漲 2.7%，全年最終漲幅超過 16%。據統計，當史坦普指數 1 月走揚，全年收高的機率高達 79%。