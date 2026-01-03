CES 2026將登場 有哪些新玩意？奇葩手機、筆電等6大類預測一次看

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
每年規模最大的科技展美國CES展即將於6日開幕，科技廠商不分大小將展出其最新產品。 （美聯社）
美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電、智慧家庭、電視和穿戴裝置等日常產品，整合人工智慧（AI）。機器人也會是關注焦點，甚至會有人形機器人亮相。以下為科技網站The Verge所整理預期將看到的亮點：

筆電

筆電永遠是CES展上的大事。除了蘋果公司外，大多數科技大廠都會發表新機型。今年CES展上發表的新筆電，應該會主打搭載三款新晶片：英特爾Panther Lake、高通Snapdragon X2，以及傳言中的超微（AMD）「Gorgon Point」處理器。英特爾和高通正大力宣傳其晶片效能和繪圖能力，但超微也已用Strix Halo晶片證明，內建顯卡同樣能讓人十足驚艷。

除了晶片外，也期待廠商能在其他筆電構成要素上多點獨特創意，像是可捲動螢幕、雙螢幕和可折疊螢幕。

智慧家庭

今年CES展的機器人將會多到泛濫，在電腦視覺大躍進下，機器人家庭幫手將很快成為主流。AI也正帶動監視攝影機的進步，使其從原本單純的監視功能，邁向更在家庭自動化中扮演不可或缺角色。作為智慧家庭最好的入門點和全面整合關鍵，智慧鎖也仍將會是一大熱門產品。

電玩

今年的CES展預料不會像去年一樣讓電腦玩家驚豔。輝達RTX 50 Super可能會延期，英特爾最新的桌機顯卡也讓人無法信任，超微的遊戲顯卡也讓人不感期待，曾轟動一時的雷蛇（Razer）也已連兩年未參展。

但聯想（Lenovo）可能推出一台可捲動螢幕的電競筆電，以及SteamOS版的現有Legion Go 2手持遊戲電腦。另外，樂高公司（Lego）也將多年來首次參展。

電視

海信（Hisense）去年CES展開啟的RGB LED電視風潮，將在今年CES展達到巔峰，三星、LG都已宣布計劃推出更小尺寸產品，TCL也預料會在CES展宣布類似消息，但最大問題是，這些產品今年最快將在何時上市，以及要價多少。激烈競爭肯定會讓價格更加親民。

智慧手機

CES展並非一般手機的主場，會登上該展覽的都是些奇葩手機，而最被期待看到的消息之一，就是目前只在六個地區販售的三星三折手機Galaxy Z TriFold宣布全球上市，今年也預料將會是折疊手機之年。

穿戴裝置和健康科技

多年來，穿戴裝置一直與健康追蹤和健身功能密不可分，但今年預料將會看到比較多延展實境（XR）和AI裝置，尤其是智慧眼鏡。預料將會看到一些智慧眼鏡與頭戴式裝置的界線愈來愈模糊，甚至有些可能會加入內建顯示器的設計。

在健康方面，為了幫助使用者延年益壽和防範慢性疾病，去年已有一些公司展出進一步測量荷爾蒙和代謝狀況的實驗性產品，今年預料將會看到更多。

