SpaceX今年有望掛牌上市、藍源造新火箭 太空產業2026向前衝

編譯陳律安／綜合報導
馬斯克領軍的SpaceX率領下，規模6000億美元的美國太空產業在2026年將持續壯大。（路透）
在馬斯克領軍的SpaceX率領下，規模6000億美元的美國太空產業在2026年將持續壯大，已站穩腳跟的業者與新創公司都準備全力衝刺。

創投業者Seraphim Space執行長柏嘉特說，SpaceX有望在2026年掛牌上市，將成為太空產業的重磅事件；估算該公司300多億美元的籌資額，有望打破沙烏地阿拉伯國家石油公司2019年的籌資紀錄，成為歷來最盛大的IPO案。

SpaceX 2026年將聚焦於對殖民火星願景至關緊要的星艦（Starship），該公司正著手研發第三代星艦，以及大幅提升現有版本「超重型推進器」的性能。

儘管SpaceX仍將穩居業界龍頭，新任美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼將鼓勵更多對手在美國竄起。這意味著NASA將為商業夥伴提供更多任務；美國總統川普近期簽署的行政命令，預料將在2028年前為美國太空市場吸引至少500億美元的投資，同時也將升級基礎設施。這些利多也都將嘉惠貝佐斯旗下藍源（Blue Origin）等業者。

藍源在新格倫火箭的發射上取得重大成功。這枚322英尺高、為重複使用而設計的火箭，第二次測試成功進入軌道，且助推器順利回收。在這之後，這家民營公司表示將打造兩種版本的新格倫，其中一款將直接抗衡SpaceX的「獵鷹重型」火箭。

藍源也計畫在2026年初發射「藍月Mark 1」（Blue Moon Mark 1）貨運載具，用於收集數據並將NASA研究設備送上月球。這將為未來幾年執行價值34億美元政府合約的載人登月任務做好準備，同時爭取後續合約、與已拿下29億美元合約的SpaceX競逐。

波音也預計再次嘗試執行「星際飛機」（Starliner）無人飛行任務。美國第二大發射供應商Rocket Lab，正推動重複使用火箭Neutron的首度測試，時程預期在2026年中前，被視為有機會與SpaceX的獵鷹九號競爭。

另外還有Firefly Aerospace，該公司希望在2026年初讓Alpha火箭重新發射，扭轉此前一枚火箭於9月測試時爆炸的頹勢。該公司將加入Intuitive Machines及藍源等業者的行列，在2026年嘗試發射登月小艇。

其他較小型業者也計畫在2026年趕進度。Stoke Space將發射一次性火箭以蒐集資料，目標是研發可重複使用的火箭；Relativity Space則希望在2026年末測試中大型重複使用火箭。

