Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

成立已有61年的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，近年悄然大幅縮減門市規模。在美國速食市場競爭加劇、消費者口味轉變的背景下，該品牌門市數量從高峰期的近2000家，一路萎縮至目前僅剩不到百家，與仍持續擴張的Subway形成強烈對比。儘管Subway本身也曾歷經代言人醜聞等風波，但最終仍穩住市場地位，反觀Blimpie則逐步淡出主流視野。

據網站TheStreet報導，Blimpie創立於1964年，最初的經營模式與後來發展成功的Jersey Mike's相似，但在2001年易主後，經營策略出現明顯轉折。報導指出，Blimpie在成長期過度擴張，進入便利商店、攤車與小型櫃位等非傳統通路，卻未能帶來穩定獲利，加上管理決策失誤，導致品牌體質逐漸惡化。即使2006年由Kahala Brands收購後，仍難以扭轉長期衰退趨勢。

分析認為，Blimpie與Subway等低價連鎖潛艇堡品牌，在部分地方市場始終難以與在地獨立店家競爭。餐飲產業觀察指出，連鎖品牌為壓低價格，往往在食材品質、份量與服務上讓步，長期下來削弱消費者信任。業界評論認為，當地飲食文化濃厚、獨立店家根基穩固的市場，正是連鎖品牌流失市占最明顯的地區。

資料顯示，Blimpie於1990年代中期突破1000家門市，2001年前後達到約1850至2000家高峰；其後門市數持續下滑，2011年剩下約700多家。近年關店速度加快，2023年僅剩約200家，2024年App 資料顯示營運門市降至80餘家，最新數據則顯示，全美僅約90至100家門市仍在營運，主要集中於新澤西 與喬治亞州 等地。