我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥2025年凶殺案 意外降至60年來新低

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

世界新聞網／輯
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

成立已有61年的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，近年悄然大幅縮減門市規模。在美國速食市場競爭加劇、消費者口味轉變的背景下，該品牌門市數量從高峰期的近2000家，一路萎縮至目前僅剩不到百家，與仍持續擴張的Subway形成強烈對比。儘管Subway本身也曾歷經代言人醜聞等風波，但最終仍穩住市場地位，反觀Blimpie則逐步淡出主流視野。

據網站TheStreet報導，Blimpie創立於1964年，最初的經營模式與後來發展成功的Jersey Mike's相似，但在2001年易主後，經營策略出現明顯轉折。報導指出，Blimpie在成長期過度擴張，進入便利商店、攤車與小型櫃位等非傳統通路，卻未能帶來穩定獲利，加上管理決策失誤，導致品牌體質逐漸惡化。即使2006年由Kahala Brands收購後，仍難以扭轉長期衰退趨勢。

分析認為，Blimpie與Subway等低價連鎖潛艇堡品牌，在部分地方市場始終難以與在地獨立店家競爭。餐飲產業觀察指出，連鎖品牌為壓低價格，往往在食材品質、份量與服務上讓步，長期下來削弱消費者信任。業界評論認為，當地飲食文化濃厚、獨立店家根基穩固的市場，正是連鎖品牌流失市占最明顯的地區。

資料顯示，Blimpie於1990年代中期突破1000家門市，2001年前後達到約1850至2000家高峰；其後門市數持續下滑，2011年剩下約700多家。近年關店速度加快，2023年僅剩約200家，2024年App資料顯示營運門市降至80餘家，最新數據則顯示，全美僅約90至100家門市仍在營運，主要集中於新澤西喬治亞州等地。

喬治亞州 新澤西 App

上一則

BMW在中降價 最高砍4.2萬美元 力拚提升市場競爭力

延伸閱讀

時薪360美元 美國航空機長全年薪資單曝光「高得驚人」

時薪360美元 美國航空機長全年薪資單曝光「高得驚人」

法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味

法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味
新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字
曾風靡全美 經典杯子蛋糕連鎖品牌關閉直營門市

曾風靡全美 經典杯子蛋糕連鎖品牌關閉直營門市

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物